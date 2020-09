Cine sunt vedetele din România care câștigă cei mai mulți bani din instagram. Surprize în top

”Dacă vorbim de influenceri cu peste 100.000 de abonaţi sau de urmăritori, bugetele încep de la 150 de euro, 200 de euro, pe postare. Pot să ajungă şi la 1500, 2000 euro pentru influencerii mai mari sau pentru proiectele mai compexe”, a declarat recent Florin Grozea, expert influencer online, citat de observatornews.

Cât câștigă Adelina Pestrițu, Andreea Bălan sau Bianca Drăgușanu din Instagram

Vedetele din România câștigă sume consistente din postările de Instagram. Recent, apărut și o listă cu sumele percepute de câteva personalități pentru reclamă. Spre exemplu, Adelina Pestrițu, care este unul dintre cele mai sonore nume de la noi în online, încasează între 1.000 și 2.000 de euro per postare, Andreea Bălan are un tarif de 1.000 de euro, iar Dorian Popa între 1.000 și 1.200 de euro.

În ceea ce o privește pe Bianca Drăgușanu, aceasta a recunoscut într-o emisiune de televiziune câți bani face din Instagram. ”Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întotdeauna instastory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena 1.

Alina Ceușan, influencer, a declarat: ”Eu nu pot să zic că am stat în pandemie! Din contră! Pandemia a fost cumva o scuză foarte bună, să spunem aşa! A oprit cumva timpul în loc pentru noi şi ne-a dat şansa să ne regândim”, a spus influencerița.

Naddhu, influencer şi femeie de afaceri, a declarat: ”Online-ul m-a ajutat extrem de mult pt că mai ales în vremurile noastre majoritatea brandurilor şi a companiilor se bazează pe inlfueceri. M-au ajutat şi inside-urile vis a vis de cum se postează, cum ar trebui să arate o campaie samd”, potrivit sursei citate.

De menționat este că influencerii au contracte de publicitate prin firmele lor sau ale managerilor lor, iar banii obţinuţi sunt impozitaţi.