Cine sunt primii 5 finaliști de la Românii au Talent 2021. Surprize mari după voturile publicului

A avut loc o primă semifinală spectaculoasă la Românii au Talent. 12 Concurenți au putut să performeze live, iar jurații s-au reunit în formulă completă alături de public. Ceilalți 12 vor participa în a doua semifinală de vinerea viitoare

Telespectatorii au putut să își voteze preferații, iar dintre cei 12 semifinaliști de azi, au rămas doar 5 în marea finală. În prima semifinală au intrat Rareș Trufea, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Narcisa Ungureanu, Andrii şi Bogdan Kalashnyk, Duo Turkeev, Dragoş Pădeanu, Acro Mystic Duo, Rianna Rusu, Sara Şmighelschi şi Bianca Purice.

Din 24 de concurenți care au reușit să intre direct în cele două semifinale, 10 dintre ei au primit Golden Buzz la Românii au Talent sezonul 11. Aceștia sunt următorii:

Art of Robots

Pe lângă aceștia, în semifinală au fost și Acro Mystic Duo, Maria Rădeanu, Narcisa din Bucovina, Sara Smighelschi, Duo Turkeev, Dean Bowman, Dragoș Pădeanu, Bianca Purice, Dorinel și Costel Cutiuță, Cosmin Adrian și Louise, Simion Ștefan, Magitot, Andrii și Bogdan Kalashnyk și Rianna Rusu.

Publicul a decis cine se califică și s-au înregistrat câteva surprize. Astfel, dintre cei 12 care au performat în ediția de vineri, au rămas următorii finaliști:

Au fost peste 300 de concurenți veniți la audiții, însă doar 24 au ajuns în semifinale, în timp ce 10 dintre ei au primit Golden Buzz.

Concurenții visează la marele premiu de 120.000 de euro, însă nu este singurul premiu pus la bătaie în competiție. Locul doi va câștiga 20.000 de euro, în timp ce locul trei va lua 10.000 de euro.

Alexandra Dinu a fost impresionată de o micuță gimnastă, căreia i-a acordat Golden Buzz.

„Mă numesc Ruslana Krutas, am 20 de ani şi vin din Kiev, Ucraina. Călătoresc foarte mult. Am ajuns în 25 de ţări cu spectacolul meu. Acum, sunt pentru prima oară în România şi îmi place ţara asta. Am venit în România pentru a-mi arăta talentul şi sper ca românii să mă aprecieze. Sunt emoţionată de fiecare dată înainte să intru pe scenă, trăiesc foarte multe sentimente”, a mărturisit concurenta.