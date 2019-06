Cine sunt părinții adoptivi ai fetiței de 8 ani, luată cu forța de mascați, de lângă familia din Baia de Aramă

Părinții adoptivi ai fetiței de 8 ani, luată cu forța de mascați sunt români cu dublă cetățenie. Aceștia par să aibă o situație materială foarte bună, iar Înalta Curte de Justiție a decis că aceștia sunt mai potriviți pentru a o adopta pe micuță. Mai ales că familia la care a stat până acum a privat-o de dreptul de a merge la școală.

UPDATE: Tatăl adoptiv al fetiței de 8 ani, care se numește Sorina, a dat un scurt interviu pentru Adevărul, în care a vorbit despre cum a reacționat când a văzut că viitoarea lui fiică este de etnie romă

„În urmă cu patru ani, am hotărât să adoptăm un copil din România. Am urmat toţi paşii impuşi de lege, ceruţi de autorităţile americane, dar şi de cele române. Statul american nu-ţi permite să înfiezi un copil până când nu eşti verificat la sânge. Când am văzut că Sorina este de etnie romă, am zis: «Doamne, ce noroc are acest copil pentru că va ajunge la New York, unde culoarea nu contează». Am venit în România, am mers la Baia de Aramă şi m-am întâlnit cu copilul de 16 ori, dar de fiecare dată angajata statului român care ar fi trebuit să mă susţină a pus familiei mele piedici de fiecare dată”, a declarat bărbatul.

Părinții adoptivi ai Sorinei mai au doi copii – un băiețel și o fetiță care vârste apropiate de a Sorinei.

Cine sunt părinții adoptivi ai fetiței de 8 ani, luată cu forța de mascați

Cazul a degenerat într-un haos general din care cel mai mult de pierdut are fetița de 8 ani care a fost bulversată emoțional. Acum, și procurorul Maria Pițurcă, cea care s-a ocupat de soluționarea acestui caz, este acuzată că prin deciziile sale, minora a fost bruscată cu ajutorul forțelor de ordine. Mai rar se întâlnește ca o fetiță de 8 ani să fie luată cu forța de mascați. Totuși, doar așa o puteau lua, legal, pe fetiță, de la familia asistentei maternale.

Aceasta din urmă i-ar fi inoculat minorei ideea potrivit căreia părinții ei adoptivi româno-americani îi vor face rău dacă o vor lua. Problema este că asistenta maternală nu are dreptul de a deține custodia ei, mai ales că au fost deja întocmite actele de adopție. Femeia s-a opus chiar și deciziei judecătorești de a o preda pe micuță noilor părinți și a fost, cât timp a stat cu ea, privată de dreptul la educație.

Părinții adoptivi sunt oameni cu stare, cu profesii liberale, care i-ar putea oferi fetiței un cămin mult mai bun, un viitor și educație:

„Este vorba de o familie care are cetăţenie româno-americană şi locuieşte în Craiova când vine în ţară. Cei doi soţi nu au fost ei cei care au ales acest copil. Sunt manageri. Domnul e inginer, doamna e manager în domeniul medical, în Statele Unite. Sora domnului este psiholog, are o clinică, este doctor în psihologie, are o clinică în America, pentru a acorda asistenţă copiilor cu probleme speciale”, a declarat procurorul Maria Piţurcă, conform Adevărul.

De ce nu a vrut fetița să meargă la părinții ei adoptivi

Asistenta maternală, care, între timp, a fost demisă din funcție, i-a indus fetiței ideea că viitorii ei părinți din SUA vor să o ia pentru a o folosi pentru un transplant, pentru că ei mai au deja o fiică. Procurorul de caz a declarat că este exclusă o asemenea aberație.

„[…] S-a apreciat că, prin atitudinea sa, asistentul maternal Ș. M. a obstrucționat punerea în executare a dispozițiilor unei hotărâri judecătorești, încălcând, totodată, dreptul minorei S. S. la respectarea vieții de familie și adoptând o atitudine comportamentală, care a avut un efect negativ asupra dezvoltării acestui copil. […] Atitudinea și acțiunile asistentului maternal Ș. M. au dus la îngreunarea procesului de acomodare dintre minoră și familia adoptatoare, aceasta influențând negativ fetița cu privire la formarea unei imagini reale asupra familiei de adopție, a adus diverse acuze și a adresat cuvinte jignitoare speciliștilor instituției, la întâlnirile de acomodare dintre minoră și familia sa de adopție. de față fiind și minora S. S. și a făcut afirmații jignitoare cu privire la etnia și sănătatea mintală a acesteia […].”