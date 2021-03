Ce a făcut soția lui Mihai Petre la Chefi la Cuțite. Reacțiile incredibile ale juraților

Soția lui Mihai Petre a surprins pe toată lumea cu apariția sa de la Chefi la cuțite. Ce reacții a primit de la celebrii chefi pentru preparatul cu care s-a prezentat în fața lor? Nimeni nu se aștepta.

Iată că a venit rândul Elwirei să surprindă pe toată lumea de la Chefi la cuțite. Soția celebrului fost jurat de la „Românii au talent” a primit numai laude pentru mâncarea preparată. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost plăcuți surprinși de ceea ce le-a adus banda.

Chiar cel mai tânăr dintre bucătari a fost cel care a apreciat cel mai mult felul primit, cerând și a doua porție. Dansatoarea din Polonia a arătat tuturor că știe să gătească și că e o bună gospodină în familie pentru soțul și copiii săi.

Mai exact, blondina le-a preparat o supă din copilărie din țara ei de origine pe care bucătarii au mâncat-o cu poftă. „Senzațional! Dacă ești drăguță să-mi dai și mie rețeta! Vorbesc serios, este wow”, i-a spus Florin Dumitrescu soției lui Mihai Petre.

„Suntem foarte bine cu toată familia, și fetele și Mihai. Încercăm să face față pandemiei. Lucrăm. Norocul nostru este că lucrăm cu copiii care fac performanță și sunt foarte dornici să danseze în continuare.”, a povestit Elwira Duda.

”Eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație cu mine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc.

După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu ”, povestea Mihai Petre despre întâlnirea cu cea care i-a devenit pe ringul de dans, iar mai apoi a devenit femeia care i-a adus pe lume cele două fetițe minunate.

Aceștia sunt acum unul din cele mai longevive și simpatice cupluri din showbiz-ul românesc și de asemenea foarte apreciați pentru felul în care au reușit să păstreze discreția când a venit vorba despre familia lor, deși ambii sunt în lumina reflectoarelor de ani buni.

“Nu stiu ce au gandit altii, dar pot sa spun ce cred eu si ce simt eu. Simt, si asta mi-am propus intotdeauna, sa fiu cat se poate de onest. Sa exprim liber ceea ce gandesc si sa dau un feedback cat se poate de corect in contextul in care ma aflam, intr-o competitie de talente si al unui show televizat. Intotdeauna, cu respect pentru concurent, si intotdeauna avand de-a face numai si numai cu actul artistic prezentat si nicidecum cu persoana pe care am avut o in fata. Asta a fost filozofia mea, consider ca nu am gresit cu nimic, nu am ce sa-mi reprosez, sunt 100% impacat, pentru ca intotdeauna am incercat sa dau un feedbak cat se poate de adevarat si sa ajut concurentul sa reflecteze. In rest, speculatii sunt. Iti pot spune ce simt eu si ce mi-am dorit in calitatea asta de jurat”

Mihai Petre (Sursa: click.ro)