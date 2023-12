Cine sunt cei doi fraţi care au murit în incendiul de la Ferma Dacilor. Ambii copii erau fotbalişti

Incendiul de la Ferma Dacilor a fost o tragedie de proporții. Până acum, șape persoane au fost declarate decedate în urma incidentului, iar una încă este căutată. Printre victime se numără și doi frați, care aveau un mare vis. Tatăl lor a murit în încercarea de a-i salva.

În dimineața zilei de marți, 26 decembrie, un incendiu devastator a cuprins pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani, județul Prahova. În urma tragicului eveniment, șapte persoane au pierit, fiind descoperite carbonizate, în timp ce alte două au suferit răni ușoare. O persoană este încă dată dispărută, iar operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

Situația a fost preluată de către un procuror criminalist, care coordonează ancheta pentru a stabili circumstanțele și cauzele exacte ale incendiului. Raportul final privind cauza tragicului eveniment va fi făcut public la finalul investigației.

În paralel, Agenția Națională Anticorupție (DNA) a redeschis un dosar penal în legătură cu modul în care pensiunea Ferma Dacilor funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, precum și fără autorizație de construcție. Cu toate acestea, clădirea a fost ridicată și aducea bani frumoși.

Incidentul subliniază importanța respectării normelor de siguranță pentru protejarea vieților și bunurilor în astfel de spații, iar ancheta va avea rolul de a aduce la lumină eventualele nereguli și de a asigura dreptate pentru victimele și familiile afectate.

Tragedia de la pensiunea din Prahova a ucis, până acum, șapte oameni, iar unul este în continuare dispărut. Nu se cunoaște indentitatea lor, pentru că trupurile neînsuflețite sunt complet carbonizate, motiv pentru care au fost luate teste ADN pentru identificarea lor.

Printre victime se numără și unul dintre fiii patronului, Cornel Dinicu. Soția sa, în vârstă de 48 de ani, dar și fiul său minor au ajuns la spital cu arsuri grave pe corp, în timp ce pentru unul dintre băieți nu s-a mai putut face nimic, pentru că a fost găsit ars.

Lucian Ene, apropiat al proprietarului Dinicu, și-a pierdut și el viața în această tragedie. Acesta a intrat în flăcări într-un efort eroic de a-și salva băieții, însă nu a reușit să mai iasă de acolo și nici doi dintre copiii săi.

Cei doi băieți, Luca și Petre Ene, cu vârstele de 11, respectiv 16 ani, au pierit alături de tatăl lor, care a urcat la etaj să îi scoată pe aceștia afară. Niciunul dintre cei trei nu a mai putut trece de flăcările puternice și au pierit printre ele.

Soția lui Lucian Ene, în vârstă de 48 de ani, și unul dintre fiii lor, în vârstă de 16 ani, au fost răniți în incendiu. Femeia a fost transportată la Spitalul Județean Ploiești, prezentând arsuri pe 5% din corp. La rândul său, Matei Ene, fratele geamăn al lui Luca, a fost trimis la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, starea lui fiind raportată ca fiind stabilă.

Cei doi frați, Luca și Petre ene, aveau un vis comun, la care munceau din greu de la vârste fragede. Unul dintre ei era junior la CSA Steaua, iar celălalt în Academia lui Ghionea și Petre Marin, unde aveau rezultate impresionante.

Antrenorii au transmis mesaje triste după ce au aflat de această tragedie, la care nimeni nu se aștepta. Sorin Gheonea este devastat de durere de când a aflat că tânărul pe care îl antrena s-a stins din viață și a avut parte de un asemenea sfârșit tragic. Acesta a mărturisit că Petru era un copil silitor, care se antrena și apoi mergea și la școală, dar niciodată nu se plângea.

„Asta e cu adevărat o imensă tragedie. Petru juca la noi de mai mult de un an, se antrena cu noi, după care se ducea la școală. Era la grupa 2012, avea 11 ani. Nu mai contează cum juca, cum era, astea sunt doar vorbe. Au murit oameni, copii, printre care și unul de la noi, iar sentimentele sunt greu de descris în cuvinte”, a declarat Sorin Ghionea pentru GSP.

Daniel Gheorge a scris și el un mesaj emoționant pe Facebook pentru Petru, care acum va mai juca doar alături de îngeri. Acesta a mărturisit că îl va considera pe copil un înger păzitor, care îl va ajuta să facă față mai ușor tuturor provocărilor și că numai gândul că el îl veghează de sus îl va întări și îl va face să nu mai pună la suflet răutățile din acest domeniu.

„Nu există cuvinte să-mi arăt durerea. Un copil extraordinar, o familie exemplară, niște caractere deosebite. Prin această tragedie m-ai învățat că fotbalul și antrenoratul nu înseamnă nimic și anul asta s-a terminat atât de trist. Cu siguranță mi-ai deschis ochii și nu o să mai existe om din această lume să mă supere sau să mă facă să sufăr în acest domeniu.

O să știu sigur că am un înger de copil care are grija de mine și o să-mi dea putere să trec peste orice obstacol. De azi înainte ești copilul cu care o să mă sfătuiesc zilnic și o sa fii zilnic pe teren cu mine cum ai fost în ultimul an și jumătate prin determinarea și valoarea pe care o aveai pe teren. Cuvintele sunt de prisos. Ești și vei rămâne un campion! Te iubesc, Petru! Drum lin, copile!”, a scris Daniel Gheorghe pe Facebook.