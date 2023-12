A fost extrasă cea de-a șaptea victimă din incendiul de la Ferma Dacilor. Pensiunea nu avea nici măcar autorizație de construcție

Șapte persoane și-au pierdut viața în urma incendiului de la pensiunea din Prahova. O altă persoană a fost găsită carbonizată printre resturile clădirii distruse de flăcări. Cea de-a opta este, în continuare, căutată printre ruine.

Bilanțul incendiului de la pensiunea din Prahova este tot mai tragic. Până acum, șapte persoane au fost găsite decedate printre ruinele clădirii ce a fost cuprinsă de flăcări chiar în cea de-a doua zi de Crăciun.

Din primele informații, ar fi vorba tot despre un copil, după detaliile trupului neînsuflețit. Nu se știe, încă, cine sunt persoanele decedate, pentru că au fost arse complet și nu mai există indicii în ceea ce privește identitatea.

Pensiunea Ferma Dacilor nu era înregistrată nici măcar cu o autorizație de construcție, potrivit declarațiilor prefectului județului Prahova. Conform informațiilor obținute din documentele primăriei din Tohani, reiese că unitatea de cazare dispunea doar de un certificat de edificare a construcțiilor, document eliberat pe baza unui raport de expertiză.

„După lichidarea incendiului, aseară am convocat, la sediul primăriei, administrația locală, am evaluat primele documente, am constatat că nu există autorizație de construcție, proprietarii au intrat în legalitate în toamna anului 2020, printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției”, a declarat prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu.