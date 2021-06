Cine nu și-a dezlipit ochii de la Reghe, la nunta de cristal: ”Mi-era foarte dor”

Veste șocantă în lumea showbizului românesc. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ar fi pe cale de a divorța. Soțul celebrei impresare ar fi confirmat separarea la Antena Stars. Anunțul a venit ca un adevărat șoc pentru toți cei din lumea mondenă și nu numai. Fina cuplului, Andreea Lege, nu își poate reveni din mirare, susținând că nașii ei sunt două persoane care se iubesc, în continuare, foarte mult.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi în prag de divorț, iar fanilor încă nu le vine să creadă. Frumoasa blondină nu poate concepe faptul că impresara și Reghe ar putea pune punct uneia dintre cele mai apreciate și invidiate relații din lumea sportului.

Mai mult de atât, Andreea Lege susține că și-a văzut nașii la nunta lor de cristal, în urmă cu două săptămâni, iar totul părea în ordine între ei. Laurențiu Reghecampf ar fi fost nedezlipit de lângă frumoasa lui soție.

„Din punctul meu de vedere, nu cred că este adevărat. Nașii mei știu că se iubesc foarte mult și se respectă enorm și, tocmai ce au avut nunta de cristal. Este viața lor personală, eu îi respect și îi iubesc, pentru că sunt nașii mei. Ce fac cu viața lor este propria lor alegere, însă repet, nu cred acest lucru, se iubesc prea mult ca să se întâmple acest lucru.

Eu nu îi văzusem de aproape un an și credeți-mă că mi-era foarte dor de ei, și tocmai, i-am privit foarte mult la nuntă, nu am simțit nimic, vreo diferență, din contră. Am văzut cât erau de apropiați, cât de mult se iubesc, cum se comportă nașul cu ea. Nu se înțelegea nimic că ar fi astfel de probleme din gesturile lor, de aceea sunt șocată și nu vreau să cred acest lucru.”, a declarat Andreea Lege la Antena Stars.