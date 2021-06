Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta de cristal a Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf. Chiar ea a mărturisit

Anamaria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf, a făcut primele declarații, după ce soțul ei a anunțat că divorțează.

De altfel, Anamaria Prodan spune că îl iubește mai mult ca oricând pe fostul antrenor al FCSB și că familia ei este mai unită ca niciodată.

”Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii?