Cine își mai aduce aminte de Dana Războiu? Și-a acuzat fostul soț că a lovit-o cu pumnii și picioarele. Ce spunea despre Ovidiu Brînzan

Dana Războiu, în vârstă de 47 de ani, a lucrat aproape 20 de ani în televiziune, iar în urmă cu ceva timp s-a retras de pe micile ecrane pentru a se dedica copiilor săi. În urmă cu ani buni, fosta prezentatoare tv a fost implicată într-un scandal-monstru cu primul soț, Ovidiu Brînzan. Vedeta îl acuza pe politician de agresiune fizică.

Dana Războiu, fosta știristă la TVR, a fost prima dată căsătorită cu fostul ministru al Sănătății, Ovidiu Brânzan, însă mariajul lor s-a terminat urât. În urmă cu 18 ani, Dana Războiu mărturisea că a trecut prin momente dificile în timpul căsniciei cu primul său partener.

La vremea respectivă, fosta știristă depunea o plângere la Poliție, în care îl acuza pe Ovidiu Brânzan de violență domestică. În fața autorităților, Dana Războiu mărturisea că bărbtatul a lovit-o de mai multe ori.

„Subsemnata Războiu Dana susţin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de soţul meu, Branzan Ovidiu. Menţionez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele”, spunea Dana Războiu.

Dana Războiu şi Ovidiu Brânzan s-au căsătorit pe 31 mai 2003, în secret, la Ambasada României de la Paris. Au divorțat în 2005 și au împreună un băiat.

Abia după ce s-a despărțit de fostul ministru al Sănătăţii, ea a avut curaj să vorbească despre relația toxică pe care a avut-o.

„Am fost inconștientă. Am avut un curaj nebun, inconștient. Întâi am făcut și apoi mi-am dat seama ce am făcut. M-au tot sunat, de la purtătoarea de cuvânt a PSD-ului, la alți oameni importanți ca să-mi retrag plângerea. M-au sunat și foarte multe femei care mi-au spus: «suntem alături de tine». Și erau femei publice, femei cunoscute în România. Nu m-am gândit niciodată că nimeni nu ieșea să facă astfel de declarații publice, dar eu așa sunt. Sunt zodia Leu și fac foarte multe lucruri din impuls”, spunea fosta prezentatoare TVR.