Ema Kovacs, mesaj pentru soțul ei, Răzvan, înainte să plece la Survivor: “Dacă face ceva știe că este filmat de peste tot!” EXCLUSIV

Ema Kovacs a devenit cunoscută după ce a participat la Insula Iubirii alături de cel care i-a devenit, ulterior, soț, Răzvan. Cei doi au reușit să treacă peste toate problemele și să își întemeieze o frumoasă familie. Tânăra se pregătește acum intens de Survivor România, însă, după cum ne-a dezvăluit în exclusivitate pentru Playtech Știri, are toată încrederea în partenerul său și știe că acesta este un tată desăvârșit și o să aibă grijă de copii cât timp este plecată.

Ema Kovacs face parte din concurenții care au acceptat provocarea Pro TV și vor să își testeze limitele la Survivor România. Totuși, aceasta, care are doi micuți, recunoaște că o să se topească de dorul copiilor, însă are încredere totală în partenerul său, Răzvan:

„Eu port copilașii în sufletul și inima mea! Sunt mereu prezenți. Dacă mă vedeți pe acolo în toate stările, să știți că o să fiu emoționată pentru că nu îi am lângă mine. Totuși, am cea mai mare încredere în Răzvan. Este un tată dedicat și nu îmi fac nicio problemă.

În trecut, Ema recunoștea că folosește anumite aplicații pentru a vedea unde se află partenerul său. Totuși, Răzvan i-a câștigat încrederea pe parcurs. Tânăra a punctat că gelozia poate exista într-o relație, însă cu o limită. Ea i-a transmis și un mesaj soțului ei:

Ema Kovacs are doi copii, pe Noah, dintr-o relație anterioară, dar și pe mezina familiei, Luna, rodul iubirii dintre ea și Răzvan. Concurenta de la Survivor România a punctat că, atunci când vine vorba de micuți, partenerul său îi iubește în mod egal, fără să facă vreo diferență:

Ema Kovacs le promite telespectatorilor că nu se va ascunde și o să își exprime emoțiile cât se poate de real la Survivor România. Aceasta își dorește să se regăsească în emisiune, punându-se, în același timp, pe primul loc:

„Nu îmi este frică de vreo persoană din competiție. Îmi este frică doar de mine și de reacțiile mele. O să fiu pusă într-un context pe care nu l-am trăit până acum! Nu știu ce o să simt și nici nu sunt genul de persoană care să nu se exprime.

O să arăt mereu ce simt! Mi se pare că omul real este apreciat și cu bune, dar și cu rele. Nu mă gândesc mai departe! Nu am cum să îmi imaginez ce o să fie. Sper doar să fiu puternică, să rezist fără familie, să ajung până la final și să vin cu marele premiu ca să îi fac mândri pe copiii mei!

Eu am învățat din cealaltă emisiune că și oamenii care nu te plac și nu sunt în totalitate de acord cu tine îți aduc, cumva, un reach. Eu îi apreciez și pe ei! Fără ei am fi banali, ne-ar plăcea toată lumea și nici acest lucru nu este OK! Survivor a venit ca o supraviețuire.

Mi-am pierdut puțin din identitate și vreau să mă regăsesc. Atunci, o să iasă din mine femeia aflată la 34 de ani pe care încă nu am regăsit-o. Mereu am pus planurile celorlalți pe primul loc, iar acum o să fiu doar eu cu mine și cu nebunia mea.”