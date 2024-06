Cine îi cunună pe Anda Adam și Yosif Mohaci. Familia Ciolacu face senzație, rochia nașei a atras toate privirile FOTO

Sâmbătă, 29 iunie 2024, Anda Adam și Yosif Mohaci se căsătoresc religios la Mănăstirea Cașin din București. Pentru cea mai importantă zi din viața ei, vedeta și-a făcut trei rochii de mireasă, fiecare cântărind peste 20 de kilograme! Cine sunt nașii de cununie ai celor doi? Nașa a atras toate privirile într-o rochie roz pudrat.

Petrecerea de nuntă se va ține într-un club de fițe din Capitală, iar doar pentru aranjamentele florale, Anda Adam și Yosif Mohaci au scos din buzunar 30.000 de euro! Nu mai puțin de 300 de invitați sunt așteptați la nunta momentului din showbiz.

La nunta Andei Adam cu Yosif Mohaci vor cânta artiști mari precum Florin Salam, Tzancă Uraganu și Oana Radu:

Nuntă noastră va fi total atipică, o să fie într-un club. Am ales această locație tocmai pentru că ne dorim o super petrecere, gen Lio Ibiza. Niciun ballroom sau restaurant nu se preta la o astfel de petrecere pe care ne-am dorit-o pentru nunta noastră. Avem foarte multe elemente de acrobații, costume cu oglinzi, fete suspendate în globuri, acrobați pe papainoage cu costume luminoase, mergem pe un cu totul alt concept. Avem un moment de tobe, tarabane, cu Giovanni, spre dimineață vine Florin Salam și am mai pregătit și multe alte surprize”, a declarat mireasa zilele trecute.

Oana și Gerard Ciolacu îi vor cununa pe Anda Adam și Yosif Mohaci astăzi. Cei doi au venit în România din Las Vegas, unde locuiesc de mulți ani.

Potrivit imaginilor Spynews, nașa de cununie a Andei Adam și fiica ei au terminat primele pregătirile pentru nuntă. Oana Ciolacu a ales o rochie lungă, într-o nuanță de roz deschis, în timp ce fiica ei poartă o rochie crem cu multe pietre. Copila este domnișoară de onoare cu Evelyn, fata artistei, care va fi îmbrăcată la fel (VEZI GALERIA FOTO).

Despre Oana și Gerard Ciolacu se știe că sunt persoane influente, apropiate și de Anamaria Prodan. Cei doi trăiesc în America de ani buni. Anda Adam și-a cunoscut nașa pe platourile de filmare de la Miami Beach 2, unde a jucat soțul cântăreței.

„Eu am trăit în New York, Los Angeles o perioadă, apoi m-am mutat în Las Vegas. Am mai fost ca vizitator (nr. în New York), e diferit dintre ce vezi ca turist și ce vezi când locuiești acolo. E o viață normală în Las Vegas. Lumea știe numai de Vegas, dar la jumătate de oră poți merge cu barca pe lac. Este ofertant. Noi avem o viață socială, mergem la show-uri, la fine dining-uri. Când ne vin prietenii mai jucăm și la cazino, în rest suntem oameni normali. E singura dată când joc la o mașinuță sau la o masă. Noi acolo construim case. Este un oraș ofertant, iar Vegasul tot crește. Eu îl ajut cu designul”, a declarat Oana Ciolacu la Xtra Night Show.