Cine i-a pregătit lui Ianis Hagi tricoul cu numărul 10. Ar putea fi transferul vieții lui

Vești excelente pentru Ianis Hagi. Starul celor de la Glasgow Rangers ar putea semna transferul vieții sale. La ce club de fotbal visează să ajungă fiul regelui fotbalului românesc Gică Hagi. Presa internațională spune că celebra echipă i-ar fi pregătit deja echipamentul sportiv.

Ianis Hagi ar putea bifa transferul vieții sale. Fiul regelui fotbalului românesc a făcut performanță și a avut rezultate fantastice la Glasgow Rangers, dar zilele lui la echipa din Scoția par a fi numărate acum, cu terminarea sezonului. Deși mijlocașul român a fost ofertat atât de Sevilla cât și de Lazio, prințul Ianis a mărturisit care este cel mai mare vis al său.

Internaționalul român de 22 de ani a declarat la Digi Sport că și-ar dori să joace la Galatasaray, clubul de fotbal la care a făcut istorie celebrul său tată Gică Hagi. Presa sportivă din Turcia susține că dorința fotbalistului s-ar putea îndeplini mai repede decât și-ar închipui el și că faimoasa formațiune Galata i-ar fi pregătit și tricoul cu numărul 10. Ianis Hagi s-ar simți ca acasă la clubul din Turcia, având în vedere că tânărul jucător de fotbal este născut la Istanbul și are cetățenie turcă.

Gică Hagi a făcut istorie la Galatasaray, când a evoluat la formațiunea turcească între anii 1996 și 2001. A fost cea mai prolifică perioadă din cariera regelui fotbalului românesc. Hagi a devenit idol în Instanbul după ce a câștigat 4 titluri de campion în SuperLig, 2 Cupe și 2 Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei.

Asta nu este tot. Cariera sa de antrenor a cunoscut culmile succesului când a câștigat o Cupă a Turciei cu Galatasaray și de pe bancă. Fiul său Ianis speră să-i poată călca pe urme și să evolueze cât de curând la clubul turcesc.

Îmi doresc, într-adevăr (n.r.- să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Din păcate, nu (n.r.- nu a învățat limba turcă). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a declarat Ianis Hagi, exclusiv pentru Digi Sport.