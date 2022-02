Cine este Vlad Odangiu, cel mai tânăr DJ din România. Ce legătură are cu Liviu Guță EXCLUSIV

Vlad Odangiu este un tânăr ambițios din Râmnicu Vâlcea care își dorește să doboare record după record. Acesta este primul DJ român care a mixat pe Sky Tower, cea mai înaltă clădire din România, dar și într-un avion. El are și o legătură cu Liviu Guță, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele.

Cine este și ce proiecte lansează Vlad Odangiu

Vlad Odangiu speră să se bucure în continuare de numeroase proiecte care să atragă atenția tuturor. Acesta consideră că nu are parte de susținere pentru domeniul său, ba chiar a întâmpinat numeroase probleme de-a lungul timpului.

Cu toate acestea, Vlad Odangiu s-a îndrăgostit de muzică și a încercat să vină cu inițiative inedite, chiar dacă se află la o vârstă fragedă. Tânărul DJ din Râmnicu Vâlcea a legat o frumoasă relație de prietenie cu Liviu Guță. Acesta este recunoscător pentru faptul că artistul îl ajută cu sfaturi.

Vlad Odangiu, cel mai tânăr DJ din România

De unde a pornit totul?

Vlad Odangiu: Familia mea a deținut un club, am crescut în acest mediu și am transformat totul într-o pasiune. Am „furat” meserie stând pe lângă alți DJ, de pe Youtube, am învățat cât mai mult singur. Am început cu majoratele din Râmnicu Vâlcea.

Ești nou în industrie. Cei vechi au vrut să te ajute?

Vlad Odangiu: Mi s-au închis o mulțime de uși la început, nimeni nu a vrut să mă ajute să învăț, să merg la evenimente. La un moment dat o firmă din Vâlcea a acceptat, oamenii de acolo au văzut că am potențial.

Cum ai câștigat atât de mulți urmăritori pe Instagram?

Vlad Odangiu: În timp, muncind din greu și organizând cât mai multe evenimente, dar și stând pe lângă oameni din industrie. Am urcat pe scenă cu Andre Rizo, l-am cunoscut pe Adrian Eftimie. Liviu Guță m-a ajutat mereu, cu el mă înțeleg cel mai bine.

Ce legătură are Vlad cu Liviu Guță

Cum l-ai cunoscut pe Liviu Guță? Ce relație aveți?

Vlad Odangiu: L-am cunoscut când a venit să filmeze o piesă la mine în oraș, am ieșit la un suc și ne-am înțeles foarte bine, am rămas foarte buni prieteni. Ne vedem de fiecare dată când ajung pe la București. Este unul dintre oamenii care mă susține enorm în ce vreau să fac.

Cum te susține? Ești atras de același stil muzical pe care l-a adoptat Liviu Guță?

Vlad Odangiu: Îmi dă sfaturi care au legătură cu industria muzicală, mă ajută să intru la diferite evenimente. Nu m-aș vedea mixând acest tip de muzică, nu este pe stilul meu. Noi doi suntem foarte buni prieteni.

Poți să spui că ești protejatul lui?

Vlad Odangiu: Cred că da, se poate spune așa. Am parte de susținere și de la alți artiști pe partea de promovare, distribuie pe Instagram proiectele mele, ceea ce mă bucură.

Ce proiecte de succes ai avut?

Vlad Odangiu: Proiectul cu avionul a venit spontan, cei de la asociația Iubim Aviația m-au contactat și mi-au propus această idee, am fost extrem de încântat. A ieșit foarte bine, a fost o experiență nouă și pentru mine, am postat deja videoclip-ul pe Youtube. Atunci când vine vorba despre SkyTower, proiectul m-a lansat și mi-a deschis multe uși. Am fost primul și cel mai tânăr DJ care a făcut asta. Am dus acest proiect complicat până la capăt cu ajutorul echipei.

Care sunt următoarele planuri?

Vlad Odangiu: Urmează un eveniment cât de curând, tot pe o clădire din România, aștept aprobările. Am în vedere și un proiect în aprilie, pe Turnul Eiffel.

Crezi că ți se deschid mai multe uși pentru că ești cel mai tânăr DJ? Ești susținut în România?

Vlad Odangiu: Este foarte greu, chiar dacă sunt cel mai tânăr DJ, eu sunt un copil în ochii marilor firme. Nu ești susținut în România ca și DJ. Poate găsești câteva firme care au încredere în ideile tale și te sponsorizează, în rest nu ești susținut. Poate ai inițiative bune, dar este greu să te ia lumea în seamă, în special instituțiile publice.

Vrei să rămâi în România? Cu ce vedete îți dorești să lucrezi?

Vlad Odangiu: Nu, pentru că nu sunt susținut. Cred că în alte țări se susțin tinerii cu inițiative de genul, deci cred că o să fie mai bine în altă țară. Vreau să lucrez cu unele vedete din România, să lansez câteva piese. Totuși, idolul meu este Martin Garrix.

Cum reușești să câștigi bani?

Vlad Odangiu: Am câștigat bani și de pe urma proiectelor, dar în principal mă întrețin din ce fac pe Instagram, din contractele de imagine. Venitul principal vine din aceste colaborări.