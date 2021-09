Artista din România care a fost premiată tocmai în Turcia. Aici puțini români îi ascultă muzica VIDEO

O artistă din România a ajuns pe culmile succesului! Nu visa niciodată că faima ei va depăși granițele țării. Blondina a fost premiată tocmai în Turcia, realizare de care este foarte mândră. Puține cântărețe de la noi se pot lăuda cu astfel de reușite muzicale. Despre ce solistă este vorba, îi fredonezi melodiile foarte des.

Este tânără, frumoasă, înaltă și talentată. Pentru o vedetă din România, este formula perfectă cu care a dat lovitura în industria muzicală! Recent, a fost premiată la cel mai important eveniment muzical şi din entertainment din Turcia, desfăşurat la Istanbul.

Este vorba de Sandra N., pe numele din buletin Alexandra Năftănăilă. Cântăreața româncă are peste 500 milioane de vizualizări pe YouTube. Această performanță nu a fost trecută cu vederea în industria muzicală. Solista a fost premiată, în această săptămână, la Golden Palm Awards, cel mai important eveniment muzical şi din entertainment din Turcia, desfăşurat la Istanbul.

Artista Sandra N. a fost recompensată la Istanbul cu trofeul World Pop Music Star. Puțini artiști români se pot mândri cu un asemenea premiu. Piesele Sandrei N. sunt foarte difuzate în Turcia, iar comunitatea de fani este destul de puternică.

De asemenea, în fiecare an există şi o categorie a artiştilor internaţionali difuzaţi la ei. Anul trecut, de exemplu, au fost premiaţi Alexandra Stan şi Akcent, iar anul acesta, trupa Havana şi eu, având premiul pentru categoria “World music pop star”. Am avut emoţii, în primul rând pentru că a fost primul zbor, prima călătorie după aproape doi ani”, a precizat Sandra N. pentru Adevărul .

Alexandra Năftănăilă este una dintre artistele din România care a cunoscut faima internațională. Melodiile sale au depăşit deja 500 de milioane de vizualizări pe YouTube. Pe rețelele de socializare, solista are aproape 600.000 de fani din toate colțurile lumii. O urmăresc persoane din Franţa, Marea Britanie, Turcia, Canada, Brazilia, Rusia, Pakistan, India, Indonezia, Australia, Bosnia, Irak sau Algeria. Cea mai recentă melodie a cântăreței, intitulată „Caravana”, are mai mult de două milioane de vizualizări pe YouTube.

Sandra N. are 29 de ani și este absolventă a Facultăţii de Jurnalism. Vedeta şi-a început cariera muzicală de la vârsta de patru ani, când a concurat la un show pentru copii. Apoi s-a perfecționat la o şcoală de muzică din Argeş. A reprezentat România la mai multe festivaluri de muzică din Turcia şi Italia. Pe lângă talentul muzical, Sandra N. cântă la chitară şi la pian. Tânăra a urmat timp de trei ani cursuri de canto/tehnică vocală la Şcoala de Muzică a profesoarei Crina Mardare.

„La începuturi, cam până la 12-13 ani, m-am format la Clubul Elevilor. Am învăţat multe melodii frumoase şi din folclor dar şi romanţe. A fost frumos. Apoi am studiat canto cu Şerban Georgescu, făceam naveta la Bucureşti. Până când acesta s-a stins şi a trebuit să mă orientez către alt profesor. Foarte mult în formarea mea ca muzician au contat cei 3 ani de canto-tehnică vocală, la Şcoala de Muzică Crina Mardare. Mergeam săptămânal sau mai des la Bucureşti, am început de la 15 ani. Aici am văzut alţi oameni, veneau aici vedete în adevarul sens, să se antreneze la ea. Aici i-am văzut pe alţii cum cântă şi ce piese cântă şi am vrut să devin ca ei. M-am ambiţionat. 3 ani am studiat 3 piese până au ieşit la perfecţie.”, a mai declarat artista.