Cine este ventrilocul Florin Suciu de la Românii au Talent. Povestea vieții sale e senzațională, ce secrete ascunde

I-a cucerit pe toți cu numărul său spectaculos și nu are de gând să se oprească aici. Cine este ventrilocul Florin Suciu de la Românii au Talent. Actorul a dat tot din casă și a povestit cum a născocit ideea momentului cu iepurele Octavian. Deși nu se consideră un om talentat, actorul a cucerit publicul român prin modestie și bunătate.

A venit. A cucerit. A învins. Florin Suciu a furat inimile juraților de la PRO TV când s-a prezentat vineri, 5 februarie, în prima ediție a celui mai nou sezon Românii au Talent, cu momentul său de ventriloc și iepurele Octavian, animăluțul care a făcut deliciul publicului.

Cine este ventrilocul Florin Suciu de la Românii au Talent. Are 32 de ani și vine din Bistrița. Tânărul a absolvit actoria la Facultatea de Teatru și Film de la UBB din Cluj, iar după studii a muncit timp de un an la Teatrul Municipal din Baia Mare.

S-a întors la Cluj, unde a lucrat trei ani de zile pe post de fost actor păpușar la Teatrul Puck. Deși este un om extrem de talentat, Florin Suciu își păstrează modestia care îl caracterizează. Florin Suciu a povestit, într-un interviu acordat celor de la click.ro, cum a avut ideea numărului cu iepurele Octavian.

„Nu mă consider un om talentat, pentru că știu că în spatele așa zisului talent sunt multe ore de muncă și multe sacrificii. La Puck m-am îndrăgostit de specificul teatrului de animație, iar după ce am demonstrat, am înființat împreună cu Silviu Ruști compania Magic Puppet, un teatru ambulant pentru cei mici.

Am fost căsătorit și, deși lucrurile nu au mers între mine și fosta mea soție, relația noastră a dat naștere unei minunății de fată de 6 ani, care zilnic mă surprinde și învață lucruri noi.

În urmă aproximativ 4 ani, aveam deja un iepuraș, pe Bubu, iar din cauză că era mânuit cu mâna dreaptă eram puțin limitat la mișcările pe care le puteam face. Spectacolele cu acești iepuri îmbină magia cu ventrilocia.

Aveam nevoie de mâna dreaptă și așa că l-am construit pe Octavian, un iepure bătrân, uituc și cu auz selectiv.”, a declarat Florin Suciu pentru click.ro.