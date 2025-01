Cine este tatăl biologic al fiicei Oanei Ioniță. Dezvăluiri în premieră: „Este foarte bun prieten cu Șerban Huidu”

Oana Ioniță, cunoscută publicului drept una dintre fostele „bebelușe” de la Cronica Cârcotașilor, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viața sa personală în cadrul emisiunii După faptă și răsplată, moderată de Cristina Șișcanu. Vedeta a vorbit deschis despre relațiile sale de familie, divorțul de tenorul Florin Budnaru și momentul delicat în care fiica sa, Isabel, a aflat adevărul despre tatăl său biologic.

Fiica Oanei, Isabel, a aflat abia anul acesta că tatăl său biologic nu este Florin Budnaru, bărbatul alături de care Oana a fost căsătorită timp de un deceniu. Această revelație a fost făcută de coregrafă la începutul anului 2023, într-un efort de a-i oferi fiicei sale contextul complet despre trecutul lor familial.

„Noi am încercat să ținem departe de ea asta cât am putut. Pe 1 ianuarie, i-am spus adevărul, ca să nu vină toate lucrurile peste ea dintr-odată. Ea avea doar 3 ani când l-am cunoscut pe Florin, iar el a fost cel care și-a dorit să fim o familie. Am considerat că acum este momentul potrivit să știe cine este tatăl ei biologic”, a declarat Oana.