Cine este Tania Lațici, românca expertă în securitate de la Bruxelles. A lucrat ca animatoare și chelneriță, înainte de a-și da doctoratul în apărare internațională

Într-o lume unde securitatea internațională este o prioritate din ce în ce mai importantă, o româncă stabilită la Bruxelles, a reușit să se impună ca o voce competentă și respectată în acest domeniu complex. Cu o carieră remarcabilă în cadrul instituțiilor europene, puțini știu cine este Tania Lațici, românca expertă în securitate de la Bruxelles, care în trecut a lucrat ca animatoare și chelneriță, înainte de a-și da doctoratul în apărare internațională.

În cadrul organismelor europene există mulți români care și-au dovedit abilitățile profesionale excepționale, precum și capacitățile de a conduce anumite departamente delicate din cadrul structurii.

Dar, în cazul româncei despre care vorbim astăzi, povestea este una puțin atipică și nu face altceva, decât să dovedească faptul că dacă muncești, înveți și faci totul cu pasiune, poți ajunge să fii în top, și numai pe merite profesionale.

Puțini sunt aceia care știu că la nivel decizional în cadrul UE, dar mai ales în cadrul Alianței Nord-Atlantice, românii au un rol semnificativ. Printre aceștia, Tania Lațici, românca expertă în securitate de la Bruxelles.

Conform unei scurte prezentări, publicate pe site-ul CEPA (Center for European Policy Analysis), facem cunoștință cu una din cele mai importante românce din cadrul oganismelor strategice de la Bruxelless:



În paralel, este, printre altele, membru asociat al Institutului Egmont și membru al Women in International Security Bruxelles. Ea a primit distincții de conducere din partea NATO, GLOBSEC, Forumul de Securitate de la Varșovia, GMF, CEPA, Schmidt Futures și alții.

Într-un interviu acordat celor de la Adevărul, tânăra Tania Lațici avea să recunoască că drumul nu a fost unul ușor, dezvăluind că, de fapt, a lucrat ca animatoare și chelneriță, înainte de a-și da doctoratul în apărare internațională:

„Am avut tot feluri de joburi, unele mai amuzante ca altele. De exemplu, înainte ca totul să fie digitalizat, tipăream de mână anunțuri din ziar trimise de oameni pentru publicare – probabil am tipărit câteva mii.

Am fost și chelneriță, la restaurant, la bar, la club. Și am fost și animatoare la petreceri de copii și am făcut și job de vânzări de cursuri online în spaniolă. Când studiam în Amsterdam, era destul de comic că uneori aveam tură de făcut curățenie într-un club de noapte la 6.00 dimineața, job destul de deprimant de altfel, după care veneam acasă și studiam marile teorii ale relațiilor internaționale.

Sau aveam de făcut tură toată noaptea la barul unui club, după care veneam acasă și scriam eseu de filozofie politică“, povestește Tania Lațici, conform Adevărul.ro.