Cine este tânăra care câștigă 8.000 de lei pe lună la serviciu, deși nu a luat BAC-ul. Meseria incredibilă pe care o are

În cele mai multe cazuri, diploma de BAC îți poate asigura un loc mai bun de muncă, ceva mai bine plătit. Cu toate acestea, există și situații în care tinerii optează să intre direct în câmpul muncii, fără a mai susține examenul maturității, și au norocul de a găsi un job extrem de plătit. Iată ce meserie are o tânără, care îi aduce lunar 8.000 de lei.

Unele domenii de activitate duc o lipsă acută de personal, astfel că tinerii sunt foarte vânați, chiar și cei fără bacalaureat. Agenţia pentru ocuparea forței de muncă are peste 60.000 de joburi disponibile, iar la scolile postliceale este mare înghesuială la înscrieri.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziție 28.000 de locuri pentru învăţământul postliceal. Indiferent că au sau nu diplomă de Bacalaureat, absolvenţii de liceu sunt cei mai doriți pe piaţa muncii.

Printre cele mai căutate meserii sunt: mecanici, hairstyliști, asistenţi medicali, mecanici, iar angajatorii le oferă chiar şi 1.000 de euro pe lună, pe lângă vouchere și alte bonusuri.

Ana este o tânără din București care a picat examenul de Bacalaureat, dar a reușit să se angajaze într-un domeniu care îi aduce un venit frumușel lunar. Ea are un salariu cu mult peste cel de bază, câștigând peste 8.000 de lei într-un salon din Bucureşti.

”Ana: Am dat Bacul, dar am picat la matematică. Mi-a plăcut că este o meserie curată, frumoasă, bănoasă, bineînțeles. Prima dată am început cu codițe împletite, luam 10 lei pe o codiță, acum am ajuns să iau 200, 300 de lei.

Reporter: Te-ai gândit la o facultate?

Ana: Da.”, a spus aceasta pentru sursa anterior citată.