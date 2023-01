Mărturia lui Alex Pițurcă! Cum a reacționat Mario Iorgulescu înainte de accidentul mortal. „Era foarte gelos și prietena lui mi-a dat telefonul să-l calmez”

Alexandru Pițurcă a depus în sfârșit mărturie în procesul în care fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu, este acuzat de omor. Cei doi au vorbit la telefon cu puțin timp înainte să se întâmple nenorocirea, iar băiatul fostului selecționer a dezvăluit care a fost subiectul discuției și cât a durat convorbirea.

După mai multe amânări, cauzate de unele proceduri, Alexandru Pițurcă a dat în sfârșit declarații în procesul în care Mario Iorgulescu este acuzat de omor. Fiul fostului selecționer a fost audiat la Tribunalul București, după ce a discutat înainte de accident cu Mario Iorgulescu. A ajuns pe lista martorilor, după ce anchetatorii au analizat convorbirile telefonice care s-au făcut în ziua respectivă de pe telefonul inculpatului.

Alexandru Pițurcă și-a început depoziția cu o veste surpriză. A spus că Mario Iorgulescu i-a cerut bani în ultimele luni.

Fostul fotbalist a dezvăluit și ce s-a întâmplat în noaptea în care a vorbit cu Mario Iorgulescu, cu puțin timp înainte de accident.

„În seara respectivă (n.r. – seara accidentului), am discutat prin intermediul iubitei lui, care era în club cu mine. Era foarte gelos și prietena lui mi-a dat telefonul să-l calmez, să-i spun că totul este în regulă. Am încercat să-l calmez, dar era nervos și a început să țipe și mi-a spus să nu mă bag în treaba lor. Mi-a spus că vrea să vină la club după ea. I-am dat telefonul înapoi iubitei lui. Eu n-am vorbit mai mult de 10 secunde cu el, era nervos și n-am putut să-l calmez. Câteva secunde a durat discuția. N-am știut unde era, ulterior accidentului am aflat unde a fost.

Nu știu dacă băuse sau se drogase. N-aveam cum să-mi dau seama în cele 10 secunde de conversație. Niciodată nu se urca băut la volan. Avea o persoană specială care se ocupa de acest aspect, un șofer plătit. Poate chiar mai mulți. Chiar mă mir că s-a întâmplat asta”, a precizat Alex Pițurcă, azi, la Tribunalul București.