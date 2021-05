Cine este soția lui Victor Ciutacu, de fapt, și cum s-au cunoscut cei doi. Povestea lor nu mai e un secret acum

Pentru telespectatorii români numele lui Victor Ciutacu este deja unul cunoscut. Jurnalist cu vechime, Victor Ciutacu a reușit de fiecare dată să atragă atenția asupra neregulilor și nu numai. Dar înainte de a profesa meseria de jurnalist, este un om, ca noi toți, cu familie și copii. Puțină lume știe câte ceva despre familia acestuia și despre femeia din spatele omului Ciutacu.

Puțină lume, poate, știe că celebrul jurnalist Victor Ciutacu este la bază inginer. În 1989 intra la Universitatea Politehnică București, ca mai apoi primi pași în jurnalism să-i facă în 1993. După o perioadă de activitate în presa scrisă, trece spre televiziune.

A făcut parte din trustul Intact Media Group până în 2013, când decide să plece și ajunge la România TV. Un foarte aprig critic al sistemului, Victor Ciutacu s-a făcut remarcat prin modul său acid de a discuta despre lucrurile de actualitate. Dar, ca orice om, în spatele succesului a stat o femeie puternică, care avea să-i devină și soție.

În afară de cariera sa de jurnalist, Victor Ciutacu se poate numi un om fericit. Alături de soția sa, Mana Ciutacu, are o familie fericită și un fiu, Vlad, de care este mândru. Așa cum Mana Ciutacu scrie pe blogul personal, a fost o persoană retrasă, discretă.

Nu a ieșit niciodată în față, chiar și atunci când soțul ei a fost implicat într-un proces, pe care l-a și câștigat, împotriva jurnalistei Sorina Mate, în 2015. Deși absolventă de Politehnică, Mana Ciutacu a ales să lucreze în PR, și face asta de mai bine de 20 de ani.

”Tot timpul am fost discretă. Şi nu pentru că mi-am impus. Pur şi simplu. Am avut toate ocaziile din lume să nu stau în umbră. Dar am ieşit doar când nu se putea altfel, când asta era soluţia de avarie. Comunicator fiind (şi purtător de cuvant, o vreme) am preferat să vorbesc numai despre brand, produs, serviciu, companie.

Ştiu că, în lumea de azi, nu se face aşa. Nu se face doar aşa ceva. Mai ales, într-o asemenea poziţie fiind….Se face mult PR personal, se doreşte notorietate. Meniul zilnic al multora e compus din notorietate, recunoaştere, imagine”, scria soţia lui Victor Ciutacu pe blog.