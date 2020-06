Cine este soția lui Mugur Isărescu și câți bani primește pensie de la stat. Mulți s-au mirat să audă așa o sumă

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, este o prezență foarte discretă în România. Vorbește doar pe teme economice și s-a ținut departe de scandaluri. Soția sa însă este și mai discretă și a fost foarte rar văzută la brațul consoartei sale. Cu toate că soțul său se luptă cu cele mai urgente probleme economice ale României, Elena Isărescu are un venit care șochează întreaga opinie publică.

S-a aflat ce pensie are soția guvernatorului BNR Mugur Isărescu

Recent, s-aaflat ce pensie are Elena Isărescu! Soția guvernatorului BNR Mugur Isărescu primește din partea statului român o pensie de doar 618 lei pe lună! Își rotunjește însă veniturile până la 2700 de lei pe lună din vânzarea de alimente. Cu toate acestea, familia Isărescu nu duce grija zilei de mâine.

Salariul de bază al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, este de 10.000 euro pe lună și ajunge la circa 12.000 de euro cu toate sporurile, declara recent consilierul guvernatorului, Adrian Vasilescu.

Elena Isărescu primește lunar suma de 618 lei

„Așa am știut și eu, că la ASF sunt stabilite salarii identice cu cele de la BNR. Sumele care se vehiculează acum și despre care se spune că sunt identice ca la Banca Națională, nu mai sunt identice.

Salariul guvernatorului la Banca Națională este cu mult sub ceea ce am auzit la ASF, de 18.000-20.000 de euro. Salariul de bază al guvernatorului este de aproximativ 10.000 de euro și urcă la aproape 12.000 de euro cu indemnizația de la Consiliul de Administrație. Celelalte salarii sunt mult mai mici”, a declarat Adrian Vasilescu.

Veniturile lui Mugur Isărescu sunt destul de mari, astfel că guvernatorul BNR a anunțat în trecut că este gata să renunțe la pensie, dacă se interzice oficial cumulul de salariu cu pensie.

„Eu va anunt că anul acesta ma indrept spre 50 de ani de activitate neintrerupta in campia muncii, cum se zicea inainte de ’89, 50 de ani activitate neintrerupta si daca luati toate concediile medicale nu cred ca depasesc doua luni. Asta a fost viata mea. Nu am niciun fel de discutie. Am fost numit de Parlament”, declara Mugur Isarescu la acea vreme.