Boala cu care se luptă Valentin Uritescu de ani întregi. L-a scos forțat la pensie

Valentin Uritescu este un actor român de teatru, film și televiziune, iar recent a împlininit memorabila vârstă de 79 de ani. Totuși din pricina unei maladii acesta a trebuit să iasă în mod forțat la pensie.

Valentin Uritescu este un actor român foarte apreciat și a împlinit 79 de ani recent. Acesta și-a celebrat aniversarea pe data de 4 iunie 2020. Actorul a făcut cele mai sincere mărturisiri cu acest prilej foarte important. A mărturisit printre altele, la câteva luni de pandemie cu noul virus, că este și se simte foarte bine. În momentul actual cunoscutul bărbat duce un trai liniștit, departe de lumina reflectoarelor. A părăsit această postură în mod forțat atunci când a primit un diagnostic nefavorabil de la medic.

Este cunoscut că de câțiva ani Valentin Uritescu a aflat că suferă de o maladie gravă. Acesta a fost diagnosticat cu boala Parkinson, dar în prezent are zile bune, în care se poate deplasa și poate comunica cu cei din jurul lui. Actorul de 79 de ani a jucat în zeci de roluri în cadrul producțiilor de televiziune și cinematografice de la noi. Este și-n momentul de față la fel de vesel, așa cum i-a obișnuit mereu pe cei din public. De o perioadă acesta s-a retras în locuința lui și pentru a se feri de riscurile contaminării.

„Să ne vedem la următoarea aniversare de 80 de ani sănătoşi”, a transmis Valentin Uritescu, potrivit celor de la click.ro.

“Dacă vorbesc şi merg, sunt bine. Să ne vedem la următoarea aniversare de 80 de ani sănătoşi. Am fugit repede să răspund la telefon, mă simt foarte bine mai ales astăzi când am primit zeci de mesaje de felicitare de la oameni dragi. Încercăm să trecem cu bine peste această perioadă de izolare, am familia alături şi sperăm să scăpăm de pandemie”, a mai a povestit actorul.