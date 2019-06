Cine este soția lui Dan Barna și unde lucrează. Ce avere colosală au strâns cei doi din contractele cu statul

Olguța Dana Totolici este soția lui Dan Barna. Sa aflat unde lurează aceasta și ce avere au reușit să strângă cei doi de-a lungul timpului! Din ce au obținut veniturile?

Unde lucrează soția lui Dan Barna?

Olguța Dana Totolici, soția lui Dan Barna, se poate lăuda cu un job de excepție. Aceasta este Head of Reward&Respect Labour Litigation Department la una din cele mai valoroase companii din România, OMV Petrom. În cadrul aceleași companii lucrează și soțul premierului Românei, care, potrivit declarației de avere, a câștigat suma de 436.162 de lei, adică aproximativ 8.000 de euro lunar, în 2016.

De asemenea, Viorica Dăncilă a lucrat și ea la Petrom, preț de 21 de ani. Firma care este patronată de Dan Barnă a primit în 2009, 2010, 2013 și 2014 un număr de nu mai puțin de 8 contracte prin licitație. În ultimul an fiscal, Barna a obținut venituri în valoare de 90.498 de lei, adică aproximativ 1.580 de euro/lună, din activitatea de parlamentar.

Averea președintelui USR

Dan Barnă are un teren de 1.200 de metri pătrați în Rășinari, județul Sibiu. Acesta mai are trei apartamente, unul în Capitală și două în Sibiu. De asemenea, are pusă deoparte și o sumă de 85.000 de lei și 32.000 euro în bancă, plus 422.000 de lei într-un depozit bancar. Pe lângă acestea, Barna mai are acțiuni în numeroase firme, în valoare de 55.000 de lei. Iată declarația de avere!

Acesta a fost ales pe listele USR drept deputat de Sibiu în luna decembrie 2016. „Decizia de a candida pe listele USR are la bază credința că, la un anume moment al vieții, este necesar să oferi comunității înapoi ceva din experiența pe care ai avut norocul să o dobândești”, Dan Barna, la lansarea candidaturii. Dan Ilie Barna a fost una din surprizele Uniunii Salvați România la alegerile din 11 decembrie.