Cine este Sophie Ayad, marea dragoste a lui Ion Țiriac. Arată superb la 52 de ani: „Îi sunt datoare pe multe planuri”

Cine este Sophie Ayad, marea dragoste a lui Ion Țiriac. Fostul jucător profesionist de tenis a trăit cu jurnalista cu origini egiptene o frumoasă poveste de dragoste, timp de nouă ani. Au împreună doi copii: Karim (26 de ani) și Ioana (23 de ani). Vezi mai jos ce spune fosta parteneră a afaceristului român despre relația pe care a avut-o cu acesta.

Sophie Ayad (52 de ani) este femeia alături de care Ion Țiriac a trăit timp de nouă ani de zile. Povestea lor de dragoste a început în anul 1992, la München. Aici, foștii parteneri au făcut cunoștință prin intermediul unei prietene comune, pe nume Barbara Becker. Urma o frumoasă relație de iubire, din care au rezultat și doi copii: Karim, în vârstă de 26 de ani, și Ioana, în vârstă de 23 de ani.

În anul 2001 însă, legătura amoroasă dintre Sophie Ayad și Ion Țiriac avea să se stingă. Totuși, relația dintre cei doi a fost una construită pe bază de respect. După ani de zile de la momentul despărțirii, jurnalista cu origini egiptene încă vorbește despre felul în care afaceristul român i-a influențat viața.

„Cred că am fost într-adevăr foarte norocoasă în dragoste. Nimic nu durează pentru totdeauna, dar când am iubit, a fost din toată inima. Cred că puțini oameni experimentează iubirea așa cum am făcut-o eu. Deci, sunt norocoasă”, a declarat Sophie Ayad.