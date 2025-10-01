Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă

Moartea prematură a Ioanei Popescu a lăsat în urmă nu doar un gol în sufletele celor care au cunoscut-o, ci și întrebări legate de averea pe care aceasta a acumulat-o de-a lungul vieții. Fosta jurnalistă și personalitate de televiziune, retrasă în ultimii ani din lumina reflectoarelor, a reușit să strângă bunuri de valoare considerabilă, evaluate la câteva sute de mii de euro. Deși nu a avut copii și nici nu a fost căsătorită, legea stabilește clar cine este singurul moștenitor al averii sale.

Cum a intrat Ioana Popescu în posesia averii

Povestea patrimoniului Ioanei Popescu începe în urmă cu mai mulți ani, atunci când bunica ei s-a stins din viață. În acel moment, mama jurnalistei a primit o parte dintr-o vilă situată în zona Mihai Bravu, o proprietate impresionantă, evaluată la aproximativ un milion de euro. După ce mama Ioanei a decedat, partea respectivă, estimată la circa 280.000 de euro, i-a revenit de drept fostei prezentatoare TV.

Pe lângă aceasta, Ioana Popescu mai deținea și un apartament în aceeași zonă a Capitalei, ceea ce a contribuit la o avere totală deloc de neglijat.

Timp de ani buni, Ioana Popescu a încercat să o convingă pe mătușa sa – cu care împărțea drepturi de proprietate asupra vilei – să vândă imobilul. Aceasta, însă, a refuzat constant, preferând să păstreze casa de familie.

Astfel, după dispariția Ioanei, partea ei din vilă urmează să revină mătușii, singurul moștenitor legal recunoscut prin lege. Femeia are la rândul ei două fiice, care ar putea, într-un viitor, să beneficieze indirect de această moștenire.

Cine s-a ocupat de înmormântare

Deși mătușa este singura persoană care va intra în posesia bunurilor lăsate de Ioana Popescu, realitatea a arătat o situație paradoxală. Cea care s-a ocupat efectiv de organizarea funeraliilor nu a fost ruda apropiată, ci partenerul de viață al jurnalistei, alături de o persoană apropiată care i-a fost sprijin de-a lungul anilor. În organizarea funeraliilor s-a implicat și Mara Bănică, apropiată a Ioanei Popescu.

Niciuna dintre rude nu a mers la morgă pentru a ridica trupul neînsuflețit al Ioanei. Acesta a fost preluat de către cei doi oameni care i-au fost alături în ultimii ani și a fost depus marți, 30 septembrie, la capela Cimitirului Berceni 2. Acolo, prietenii, colegii și cei care au apreciat-o de-a lungul vieții au avut ocazia să își ia rămas-bun și să îi aducă un ultim omagiu.

Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani, în urma unor probleme de sănătate grave. Partenerul ei a povestit ulterior că a insistat să meargă la spital, dar ea a refuzat până în ultima clipă. Când a acceptat ajutorul cadrelor medicale, era deja prea târziu.