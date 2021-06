Cine este Simona Bălăceanu de la ‘Burlacul’ 2021. Mulți s-au regăsit în povestea ei de viață

Simona Bălăceanu a atras cu siguranță privirile multora de acasă. Aceasta l-a înnebunit pe burlac doar cu o simplă privire. Andi Constantin i-a aflat edițiile precedente și povestea, iar în detaliile acesteia cu siguranță s-au regăsit și mulți din spatele micilor ecrane

Frumoasa Simona Bălăceanu a fost una din concurentele care au reușit să-i atragă rapid privirea lui Andi Constantin. Burlacul chiar i-a mărturisit de nenumărate ori faptul că adoră ochii ei și că simte că se pierde în aceștia.

De-a lungul emisiunii fostul concurent de la ‘Exatlon’ s-a arătat dezamăgit doar de orgoliul imens al acesteia, dar în rest a menționat că există multă pasiune între ei: „Are toate caracteristicile să fie una dintre preferatele mele”, a mărturisit bărbatul.

Simona are 25 de ani și este născută pe data de 23 martie. Bruneta lucrează ca kinetoterapeut, dar are o pasiune imensă pentru pictură. Chiar în prima ediția i-a dezvăluit detaliul cu pricina celui alături de care avea să bată un drum lung:

„Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Pentru că aparențele înșală, iar atunci când susțin că negrul este „culoarea” mea preferată, de fapt îmi place să trăiesc colorat.

Îmi expun trăirile, stările alea schimbătoare, sentimentele și viziunea pe pânză, aici, acum. Oamenii care-mi sunt apropiați au câte o „trăire” de a mea pe pânză, în casele lor și asta mă face să zâmbesc și să nu renunț(creez cel mai bine, atunci când sunt obosită, noaptea.”

Cea mai transparentă și emoționantă declarație a fost despre trecutul său. Tânăra a crescut cu bunicii, iar faptul că părinții au fost plecați în străinătate încă de când ea avea o vârstă foarte fragedă a afectat-o.

Concurenta a povestit totul în hohote de plâns, cu mențiunea că o va durea mereu lipsa pe care a simțit-o din dreptul celor care i-au dat viață. În povestea ei s-au regăsit mulți copii ajunși acum adulți care au crescut fără cei dragi alături.

“De aici am devenit așa cum sunt eu, că este despre mine, pentru că m-am avut doar eu pe mine în toți anii aceștia. Așa m-am autoeducat, apparent rece, superioară, arogantă, ca și când nimic nu mă poate dărâma când de fapt eu sunt fricoasă, sensibilă și am sufletul cioburi. Am luptat cu orgoliul și încă o fac. Am învățat să îmi cer scuze când greșesc. Uneori maid au eroare”

Simona Bălăceanu