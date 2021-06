Finalistele de la Burlacul. Cine sunt cele 3 femei care se luptă pentru Andi Constantin

Emisiunea Burlacul se apropie cu pași rapizi de marele final. Andi Constantin are de ales între trei femei frumoase și puternice, dintre care o va alege pe care îi va deveni mireasă. Competiția a fost acerbă, dar la final au rămas doar ele. Cine sunt cele trei norocoase care se luptă pentru inima Burlacului de la Antena 1.

Joi, 24 iunie, Andi Constantin a ales cine sunt cele trei finaliste de la Burlacul 2021. Ana, Melissa și Simona sunt cele trei domnișoare care mai au o șansă de a-l cuceri pe bărbatul pentru care s-au înscris în competiția de la Antena 1.

După ce Alexandra Mucea a fost eliminată în semifinală, Simona, Ana și Melissa sunt norocoasele care au ajuns în etapa finală a celui mai fierbinte reality-show de la Antena 1, care va fi difuzată pe 1 iulie, de la ora 20.30. Chipeșul Burlac s-a gândit mult și bine până când și-a lăsat inima să dicteze, astfel le-a ales pe cele trei domnișoare de mai sus care se vor lupta pentru a-l cuceri definitiv.

Sfătuit de prezentatorul Răzvan Fodor și analizând întregul lor parcurs la Burlacul, Andi Constantin consideră că a luat cea mai bună decizie atunci când a eliminat-o pe Alexandra. Tânăra și-a dat seama că are o vârstă prea fragedă pentru a-și construi o familie.

Frumoasa brunetă i-a captat atenția Burlacului încă din prima ediție. Deși Simona nu s-a putut deschide în fața lui Andi Constantin din prima, tânăra i-a scris o scrisoare prin care i-a relatat provestea sa de viață.

Finalista de la Burlacul a avut o copilărie grea și că nu a fost în relații bune cu familia sa. La 11 ani, părinții ei au plecat să lucreze în străinătate, lăsând-o singură acasă. Cu toate că nu i-au lipsit lucrurile materiale niciodată, Simona nu s-a mai putut apropia de ei.

Ana Bene are 35 de ani și este o femeie realizată și independentă, având propria ei afacere: un salon de înfrumusețare. De asemenea, Ana este o adevărată supraviețuitoare. Blondina a luptat împotriva cancerului.

„Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, povestea Ana Bene la Burlacul.