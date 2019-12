Cine este Simina, fosta soție a lui What`s Up. Se zvonește că s-a despărțit de el din cauza violențelor fizice și verbale

Simina Costea, fostă Ivancea, se pare că a trecut cu bine peste divorțul cu Marius Ivancea, cunoscut cu numele de scenă de What`s Up. Lucrurile au intrat pe un alt făgaș și asta se vede cu ochiul liber.

Și-a schimbat total stilul de viață, spunând că există un echilibru și în greșeli și în reușite. Simina încă mai crede că atunci când există iubire nu există niciun alt motiv, și că unde există iubire nu există vârstă și limite. Simina a mai povestit cum își petrece timpul liber de când s-a despărțit de What`s Up și care sunt activitățile care o ajută să treacă mai departe.

„Eu niciodată nu plec dintr-o relație atunci când iubesc sau din mândrie”; Pun în balanță care este răul mai puțin rău. În viața de femeie singură am observat că oamenii nu sunt chiar așa cum par și stau prost la capitolul încredere dar nu am încă dorința aceasta și nu pentru că mă simt într-o postură în care nu am nimic de demonstrat”, a spus tânăra.