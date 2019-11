Cine este și cum arată iubita lui Theodor Paleologu, candidatul la președinția României

Theodor Paleologu, în vârstă de 46 de ani, este candidat PMP la alegeri prezidențiale 2019. Născut la 15 iulie 1973, la București, este fiul regretatului scriitor Alexandru Paleologu, fost ambasador al României în Franța și fost senator PNL vreme de 12 ani. Theodor Paleologu este diplomat, om de cultură și om politic

Cine este și cum arată iubita lui Theodor Paleologu

Theodor Paleologu, diplomat, om politic și om de cultură, este unul dintre cei 14 candidați la alegeri prezidențiale 2019. Primul scrutin al alegerilor pentru președinție va avea loc în 10 noiembrie 2019, urmând ca al doilea tur să aibă loc pe 24 noiembrie.

În declarația sa de intenție în ceea ce privește candidatura la alegeri prezindețiale 2019, Theodor Paleologu susține dezvoltarea educației ca prim scop.

Alegeri prezidențiale 2019 Theodor Paleologu

Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a fost desemnat drept candidat al PMP la prezidențiale.

”E adevărat, am un handicap de care sunt conștient, sunt susținut de un partid mai mic, numai că în alegerile prezidențiale se aleg un om și un proiect”, a declarat Theodor Paleologu.

Theodor Paleologu se declară optimist și susține că este singurul care îl poate învinge pe Klaus Iohannis. De asemenea, acesta mai spune că, dacă în locul lui Dan Barna, din partea USR-PLUS ar fi candidat Dacian Cioloș, ar fi stat pe gânduri în ceea ce privește candidatura sa la alegeri prezidențiale 2019.

Theodor Paleologu educație

Theodor Paleologu a absolvit liceul german din București, după care a studiat la Sorbona și la Ecole Normale Superieure, în Franța.

a obținut o diplomă de studii aprofundate în filosofie în 1998, la Universitatea Sorbona din Paris

În 2001, a obținut doctoratul în științe politice la EHESS la Universitatea Ludwig Maximilian din München.

A fost lector la Boston College în 1999 și 2000.

A devenit apoi profesor asistent și director al școlii de vară la European College of Liberal Arts din Berlin

A fost post-doctoral fellow la Universitatea Notre-Dame, Institutul Erasmus (2001-2002) și la Universitatea Harvard (2002-2003).

În ianuarie 2013 a fondat Casa Paleologu, școala privată în cadrul căreia ține și găzduiește cursuri în domeniile umaniste.

Theodor Paleologu viață sentimentală

Theodor Paleologu a fost căsătorit cu Sarah Nassif (Paleologu), mezzosoprana franceză de origine libaneză cu care are un băiat, Mihail, născut în 1994. În prezent acesta are o relație cu Ioana Prândurel, directoarea de azi a Casei Paleologu, care îl are ca bunic din partea mamei pe temutul general de Securitate Gheorghe Ceaușu, fostul șef al unității autonome a C.I. din DSS, coleg de generație cu Gheorghe Pleșiță. Ioana e și inteligentă și fostă ziaristă la trustul media al lui Prigoană, ori ca angajată a unor nume grele precum Sebi Ghiță ori Tudor Chiuariu.

O femeie tânără, frumoasă și inteligentă, precum Ioana, nu poate fi decît un câștig pentru o campanie prezidențială, mai ales că Paleologu Jr. a avut o viață amoroasă destul de tumultuoasă, de la franțuzoaica pe care a luat-o de soție la o vârstă foarte fragedă până la prințesa daneză de acum câțiva ani, de pe vremea când îl fugăreau paparazzii ca să le afle cuibușorul de nebunii sau relația cu Nina Iliescu, cea care a refuzat ieșirile în spațiul public ori chiar interviurile.