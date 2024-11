Cine este românca originară din Brașov care-i cumpără case lui Messi. A făcut o avere din afaceri imobiliare

Acum s-a aflat cine este românca originară din Brașov care-i cumpără case fotbalistului Leo Messi. Vedete de talie mondială își pun toată încrederea în româncă pentru a face afaceri de milioane de euro! Nu i-a dezamăgit niciodată.

Astăzi vă prezentăm o poveste de succes a unei românce stabilite în Spania. A plecat din Brașov la 20 de ani, fără nicio idee despre ce ar putyea să-i rezerve viața. Și a fost destul de greu.

O cheamă Andrada Camelia Manta și în prezent este unul dintre cei mai importanți agenți imobiliari din Spania. A pornit însă de jos. A vândut mojito pe plajă, a făcut curat în casele spaniolilor și a avut perioade în care a avut doar doi euro în buzunar. Mergea la interviuri și era respinsă pe bandă rulantă. Insistența sa a dat roade, într-un final.

”Eram prea tânără atunci”

„Am mers la multe interviuri, când m-am întors în Barcelona cred că am fost la vreo 33 şi primeam foarte multe refuzuri, ba pe naţionalitate, ba că sunt prea pregătită, tot felul.. unele m-au supărat, eram prea tânără atunci că să înţeleg viaţa şi direcţiile ei, dar acum nu mai sunt supărată, mi-a trecut şi am ajuns pe un post de intern la o agenţie imobiliară internaţională. Și aşa m-am specializat foarte mult pe dezvoltarea de proiecte imobilliare, clădiri întregi în Barcelona, Mallorca. Ibiza”, a spus Andrada Camelia Manta.

Așa a ajuns să lucreze cu vedete de talie mondială. Aceștia au încredere în Andrada că le va găsi cele mai bune clădiri din Spania, la cele mai accesibile prețuri. În plus, românca le și reabilitează clădirile, după placul clienților.

„Leo Messi este unul dintre clienţii cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte foarte drag. La vârsta la care eu am început să lucrez cu ei, lumea mă întreba în şedinţe unde e şeful tău. Eu fiind româncă, 20 şi ceva de ani, eu am venit aici să lucrez, să negociez pentru Leo. Și nu puteam să spun nici cine e clientul meu. Am o faimă în piaţa spaniolă că eu negociez vânzări foarte bine, la nişte preţuri foarte joase pentru clienţii mei", a povestit Andrada Camelia Manta.

Chiar dacă se poate declara oricând mulțumită de ceea ce a realizat în Spania, Andrada se simte încă atrasă de România ca de un magnet imens. Ar vrea să revină acasă, însă nu știe ce ar aștepta-o aici.

„România mereu a fost în inima mea și România și de când s-a născut fiul meu mai mult mă cheamă înapoi și eu sunt foarte foarte debusolată că zic – ce să fac eu în România. România nu este…nu mai țin pasul cu ea”, a mărturisit Andrada Camelia Manta. Ca ea sunt foarte mulți români în diaspora, care ar dori să se întoarcă, însă nu știu ce îi așteaptă acasă.