Ce i-au spus românii lui Chef Cătălin Scărlătescu, după începerea noului sezon „Chefi la cuţite”. Reacţia bucătarului: „Viitorul se vede frumos”

După primele ediții din primul sezon fără celebrul trio la masa degustărilor, fanii show-ului culinar au deja opinii clare cu privire la actuala formulă a emisiunii. Ce i-au spus românii lui Chef Cătălin Scărlătescu, după începerea noului sezon „Chefi la cuţite”. Mesajul scurt transmis de bucătar.

Noul sezon „Chefi la cuţite” a început cu stângul. Prima ediție, în care publicul a avut șansa să îi cunoască pe noii jurați ai competiției culinare – Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki – nu a reușit să ajute Antena 1 să se impună pe primul loc în preferințele oamenilor. Emisiunea a fost depășită de serialul Clanul, de la PRO TV, urmat de un film difuzat tot de PRO TV: ‘Ninja – Răzbunarea’. Audiența „Chefi la cuțite” a fost destul de mare în prima oră de difuzare, însă ulterior a scăzut.

Primele impresii au apărut deja în mediul online, românii nu au ezitat să critice decizia postului de a-i înlocui pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, declarându-se nemulțumiți de noii jurați. Totuși, opiniile se pot schimba în timp.

După încheierea premierei cu trei ediții a noului sezon, chef Cătălin Scărlătescu a publicat o fotografie amuzantă, în descrierea căreia a scris un mesaj scurt și ce poate avea un înțeles mascat, putând fi interpretat ca o fină ironie la adresa postului TV cu care se află acum în război, în instanță:

„Buna dimineata …Gata, nu mai am nevoie de ochelari. Viitorul se vede… foarte frumos”, a scris Cătălin Scărlătescu.

În doar patru ore de la publicare, postarea a strâns peste cinci mii de reacții și comentarii. Internauții i-au transmis că emisiunea „Chefi la cuțite” nu mai are niciun farmec fără el și ai săi colegi.

„Chef este urat fara tine la emisiune , nici nu ma uit”, „Trioul vostru Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea rămâne emblema „Șefi la cuțite”. Nu mai urmăresc emisiunea pentru că fără voi nu mai are același farmec. Să se uite cei care v-au interzis”, „Bună dimineața! Fără voi nu mai exista „Chefi la cuțite „, păcat”, „Bună dimineața. Numai are același farmec emisiunea ,păcat de Orlando și Ștefan…sper sa poată suporta …știți la ce ma refer…oricum v am apreciat mult, a fost foarte frumos …Dar va urez succes maxim în tot ce faceți”,

„Neata bună Chef!!! Fara voi nu există Chefi la Cutite!!!”, „Bună dimineața șef ! Prin ochelarii portocalii se vede soarele,pentru o noua emisiune a voastra care sper sa fie cat mai curând. Se simnte lipsa voastră. Noua emisiune cu sefi este zero pt multa lume. Succes”, „Nu ne uităm! !Vă așteptăm pe voi oriunde, oricum, cu un proiect. Un show! Toată țara Vă iubește!”, „Bună dimineața Cătălin! V-au făcut-o cei de la A1, de ce? Nu are farmec emisiunea fără voi, erați sarea și piperul!” – sunt doar câteva dintre mesajele trimise de oameni.