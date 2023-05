Ritualul pe care îl are Alina Ceușan pentru a îndeplini toate dorințele: ‘Luați o foaie și scrieți’ VIDEO EXCLUSIV

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe. Vedeta a început activitatea în online, pentru prima oară, în urmă cu aproximativ 10 ani și recunoaște că nu a îndrăznit să viseze că va ajunge să aibă succesul de care se bucură acum. Bineînțeles, totul a fost posibil prin foarte multă muncă. Alina are însă și un secret, pe care ni l-a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Playtech Știri.

Fosta concurentă de la “Asia Express” este considerată una dintre cele mai frumoase și mai influente femei din România. Ambiția și munca ei au dat roade, astfel, în 10 de ani de muncă, a reușit să ajungă la un nivel extraordinar. Și nu doar pe plan profesional totul îi merge ca pe roate. Alina se bucură și de o familie frumoasă, având un soț iubitor și un băiețel minunat, în vârstă de 3 ani. Așadar, se vede cu ochiul liber că frumoasa influenceriță este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Cu siguranță, multe persoane speră să li se îndeplinească visurile. Alina a dat pontul!

Vedeta ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, care este ritualul pe care îl face la începutul fiecărui an!

Alina Ceușan este, fără doar și poate, o femeie deosebită. Ori de câte ori este prezentă la un eveniment, influencerița se află în centrul atenției. Nu este de mirare, pentru că a ajuns să fie urmărită de aproximativ un milion de persoane, în mediul online. A muncit pe brânci pentru a avea o carieră de succes în mediul online, astfel, rezultatul este pe măsura așteptărilor:

“Evident, îmi place. Este o parte care îmi face plăcere. E un lucru absolut normal, în momentul în care îți asumi că vrei să faci parte din lumea aceasta, dar vine la pachet cu multe avantaje și dezavantaje. Dacă mă uit, în urmă cu 10,11 ani, când am început să activez în zona aceasta, nu mă gândeam așa departe. Mi-ar fi plăcut să îndrăznesc să visez, măcar.

Alina Ceușan ne-a vorbit despre puterea manifestării. Influencerița ne-a dezvăluit secretul succesul său și a venit cu un exercițiu de manifestare pentru persoanele care vor să își îndeplinească visurile într-un mod mai rapid:

Cu siguranță, mulți dintre noi am primit întrebarea: “Ce ai vrea să devii, în viitor?”. Alina a vorbit deschis despre cum a început drumul său în mediul online. Totul a pornit de la un simplu examen la facultate:

“Partea asta online a pornit de la un examen la facultate. A fost un noroc pornit din simplu fapt că mă cheamă Ceușan. Am ajuns în grupa cu litera C și am avut de făcut o temă de clasă, examen de facultate, să facem un blog. De acolo a început drumul meu în mediul online.

Întotdeauna mi-a plăcut zona de frumusețe, biografie, scris. Mai departe, este foarte multă muncă. În genul acesta de job, nu vine nimeni să îți spună ce trebuie să faci. Ține foarte mult de disciplina internă pe care o ai și despre motivația pe care o ai”, ne-a mai declarat Alina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.