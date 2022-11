Cum își pedepsește Alina Ceușan angajații care nu muncesc: „E singurul mod în care poți avea un control” EXCLUSIV

Alina Ceușan se numără printre cei mai vestiți și apreciați creatori digitali autohtoni. Este cunoscută atât prin prisma campaniilor pe care le are în online, cât și a reality show-ului Asia Express, unde a participat alături de buna ei prietenă Carmen Grebenișan. Este o fire activă, jonglând între afaceri și viața de familie. Influencerul a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum este ca șefă și în ce domeniu a ales să investească alături de partenerul ei de viață.

Alina Ceușan a intrat în clubul mamelor în urmă cu doi ani, când l-a născut pe fiul ei, Rock. Chiar dacă odată cu nașterea băiatului, prioritățile ei s-au schimbat, reușește să se împartă cu brio între viața de familie și proiectele profesionale. E drept că are și bonă internă și beneficiază și de ajutorul familiei, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu vrea să dea Clujul pe București, deși are multe joburi în Capitală.

Succesul înregistrat de Alina Ceușan în online ca și creatoare de conținut a determinat-o să își dorească să aibă în spate o echipă, care să îi selecteze ofertele pe care le primește. Prin urmare, ea și Carmen Grebenișan au făcut acest pas în urmă cu câțiva ani.

„Suntem la o agenție care se ocupă de noi, la Global Entertainment, și fiecare are proiectele ei în parte, sunt redirecționate de către agenție, sunt niște lucruri interne, dar sunt și multe proiecte în care suntem cerute împreună”, ne-a povestit ea despre campaniile în care fac echipă.

“Cred că acum 5-6 ani. Îmi pusesem oricum în cap că am nevoie de cineva pe partea de management care să mă ajute, pentru că efectiv de la 9.00 la 15.00 stăteam pe mailuri, atunci când îți dorești lucrurile, cred și dacă faci și pași în direcția asta, se și întâmplă. În luna decembrie a aceluiași an am și semnat cu cei de la Global”, a declarat, pentru Playtech Știri, Alina Ceușan.