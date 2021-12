Cine este Rareș Năstase, reporterul de la „România, te iubesc!“ de la PRO TV

Rareș Năstase, reporter de investigație la „România, te iubesc!“ de la Pro TV, a oferit de curând un altfel de interviu, dezvăluind informații pe care mulți nu le cunosc despre el. Bărbatul în vârstă de 42 de ani are doi copii, o fată și un băiat, și o soție pe care o consideră super-om. S-a născut în Mehedinți, iar copilăria i-a fost marcată de pasiunea pentru desen. Mai multe detalii despre îndrăgitul reporter, în continuare.

Cunoscutul reporter Rareș Năstase (42 de ani) de la „România, te iubesc!“, emisiune difuzată de Pro TV, s-a făcut remarcat datorită pasiunii pe care o are pentru meseria sa, despre care spune că „este cea mai frumoasă“. Ce nu știu însă mulți este că debutul lui Rareș Năstase în televiziune a început de la o farsă, mama acestuia fiind medic, iar tatăl farmacist.

„A fost o conjunctură amuzantă, totul a pornit de la o farsă, am ajuns să particip la un casting, la Timișoara, și am fost selectat, deși eram sceptic. Am dorit să păcălesc iubita de la acea vreme a unui prieten bun (ea își dorea mult o carieră în televiziune) și, pentru ca farsa să reușească, am mers și eu, alături de ea, la interviul de angajare. Ea a fost respinsă, eu am primit o ofertă.

Inițial, pentru știri la radio, deși, repet, nici prin cap nu îmi trecea, la acel moment. O joacă în studenție, practic. Cum era vorba aceea, nu e pentru cine se potrivește…“, a dezvăluit Rareș Năstase.