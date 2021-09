Greșeala banală pentru care Adela Popescu a luat amendă în trafic. Ce a făcut vedeta de la Pro TV

Adela Popescu a revenit la Vorbește Lumea în forță, după o perioadă în care a stat în carantină din cauză ca s-a infectat cu covid-19.

Vedeta a fost nevoită să stea două săptămâni acasă, timp în care și soțul și fiul ei cel mic s-au infectat cu virusul.

Acum, Adela a revenit la Vorbește Lumea cu forțe proaspete și a povestit o întâmplare de la volan. Vedeta și Bogdan Ciudoiu i-au avut în platou pe reprezentanți de la Ministerul de Interne, care au vorbit despre prevenția accidentelor rutiere.

Un telespectator a întrebat dacă pietonii și șoferii sunt amendați atunci când folosesc telefonul mobil în timp ce participă la trafic.

Adela Popescu a intervenit și a spus că, la un moment dat, ea a primit o amendă pentru că și-a folosit telefonul în trafic.

„Eu am primit amendă pentru asta. Da, am primit, ce să mai zic”, a mărturisit Adela Popescu.

Prezentatoarea Vorbește Lumea s-a infectat cu covid-19 în urmă cu câteva săptămâni. Ea a spus că a avut câteva zile mai grele la început, dar și-a revenit după primele zile.

„Dragii mei, ieri seară am făcut un test şi rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toţii. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine şi că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar şi aşa: cu băieţii în studio şi cu mine de acasă. Aveţi grijă de voi şi fiţi cu ochii pe Vorbeşte Lumea!

Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că aşa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul…”, a spus vedeta acum două săptămâni.