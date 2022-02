Cine este Radu Maria Raisa, al treilea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12. Mihai Bobonete, momente unice VIDEO

Radu Maria Raisa are 12 ani, este din Slobozia, Ialomița, și a primit cel de-al treilea Golden Buzz de la „Românii au talent“, sezonul 12, în ediția de vineri, 11 februarie. Mihai Bobonete a trimis-o pe fetiță direct în semifinală, fără a sta prea mult pe gânduri. Prestația sa i-a impresionat pe jurați, în special pe actorul de la Pro TV care s-a declarat răscolit. Mai multe detalii, în continuare.

Radu Maria Raisa de la „Românii au talent“ este o fetiță de 12 ani din Slobozia, Ialomița, înzestrată cu un dar aparte. Copila i-a uimit pe jurați în ediția de vineri, 11 februarie, prestația sa fiind „premiată“ de Mihai Bobonete cu cel de-al treilea Golden Buzz din sezonul 12 al show-ului.

„(…) Totul este despre momentul ăsta, care m-a răscolit total și eu cred că la 12 ani în momentul în care se întâmplă treaba asta datoria mea este să spun lumii: «Băi, fiți atenți la fata asta!». Deci, nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriți mult mai mult decât patru de «Da»“, a declarat Bobonete.

La rândul lui, Andi Moisescu a precizat că momentul a fost unul emoționant, iar cel care l-a simțit cel mai intens a fost actorul din „Las Fierbinți“.

Pentru a o cunoaște mai bine pe fetiță, Andra, unul dintre cei patru jurați ai emisiunii, a întrebat-o pe Radu Maria Raisa e pasiuni are.

Cel care i-a oferit fetei cel de-al treilea Golden Buzz de la „Românii au talent“ a mai declarat că momentul acesteia l-a răscolit, întrebându-se cum e posibil acest lucru.

Prețioasă a fost și reacția fetei, care nu se aștepta să primească în această seară un Golden Buzz.

„Eu nu m-am așteptat la Golden Buzz și nu, nu credeam… Eu am aflat târziu că este domnul Mihai Bobonete în juriu și nu m-am așteptat. Am crezut că ține mâna așa doar ca să facă o fentă, ceva. Dar am realizat, adică n-am realizat, nu știu ce s-a întâmplat“, a spus, emoționată, Raisa.

„Mi s-a dat o șansă… Vorba aia: «Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap». Nu știu ce s-a întâmplat“, a conchis concurenta.