Cine este procurorul Portocală. Mircea Negulescu, trimis în judecată. Ce acuzație i se aduce

Fostul procuror Mircea Negulescu, alias „procurorul Portocală“, a fost trimis în judecată, fiindu-i imputate mai multe fapte grave. Dosarul său a ajuns pe masa magistraților după ce procurorii l-au cercetat și au constatat că trebuie să răspundă pentru infracțiunile comise. Ce acuzații i se aduc și de unde i se trage porecla, în cele ce urmează.

Fostul procuror de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu, a fost trimis în judecată și este acuzat de următoarele infracțiuni: cercetare abuzivă, influențarea declarațiilor martorilor și participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare.

„La data de 16 iunie 2020, procurorii din cadrul Secției de investigare a infracțiunilor din justiție a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea în judecată a unui fost procuror (eliberat din funcție în cursul anului 2019 ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare a excluderii din magistratură) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

Potrivit anchetatorilor, „Portocala“ l-a acuzat pe Vlad Cosma (un politician român, deputat în Parlamentul României din partea USL Prahova) pe nedrept, folosind probe falsificate și 3 martori protejați cu identitate dublă.

„Porecla vine din copilărie, de altfel o și uitasem pentru că nu mi se spune așa nici, în familie, nici de către prieteni. Am crescut în generația filmului Liceenii, am cântat la chitară, acesta fiind un hobby, iar pentru că instrumentul era de culoare portocalie, mi se spunea Portocală. Prima dată când am reauzit porecla din copilărie a fost în timpul unei anchete penale în 2013, într-un dosar de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de 34 milioane de euro, ca parte a unui mesaj de intimidare referitor la o cunoaștere a familiei mele, cu scopul vădit de intimidare, de a mă determina să mă opresc din investigații“, declara, cu ceva vreme în urmă, Negulescu.