Anda Adam vrea să câștige premiul cel mare la Ferma. Ce calități o vor ajuta

Anda Adam este hotărâtă să plece acasă cu marele premiu de la “Ferma. Orăşeni versus săteni”. Cântăreaţa şi-a făcut bagajele, şi-a lăsat familia şi a mers direct la filmările pentru emisiunea de pe PRO TV.

În vârstă de 40 de ani, Anda Adam a acceptat provocarea celor de la PRO TV. Artista a trecut la “munca de jos” în noul sezon “Ferma. Orăşeni versus săteni”. Aceasta a declarat că are toate atuurile pentru a câştiga marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Ambiţioasă, cu o condiţie fizică de invidiat, artista ştie că se poate baza pe tot ceea ce a învăţat până acum de la viaţă.

“Niciodată nu am refuzat o provocare, niciodată nu am spus ”nu pot”. Sunt o persoană ambițioasă, am un stil de viață activ și sănătos, fac mult sport și sunt mereu pe fugă cu toate activitățile mele. Așadar, nu mă sperie gândul de a avea provocări zilnic. Știți cum am spus mereu ”poate fata”, așa că asta voi și arăta!”, promite Anda Adam.