Cine este Paul de la Puterea Dragostei. Ce fete au pus deja ochii pe el

S-a aflat cine este, de fapt, Paul de la Puterea Dragostei! Deși are numai 22 de ani, tânărul venit din Turda consideră că are destul de multă experiență de viață pentru a vedea rapid caracterul persoanei de lângă el. Tânărul a spus exact ce caută la Puterea Dragostei, emisiunea de la Kanal D.

Cine este Paul de la Puterea Dragostei și ce caută la emisiunea fenomen

Paul Daniel Gheti a venit la Puterea Dragostei pentru a găsi o femeie cât mai simplă și cu capul pe umeri. În viziunea lui, o iubire înseamna sacrificii și multe compromisuri, pentru că o relație nu se bazează doar pe iubire și dragoste, deoarece toate acestea duc la monotonie.

Paul Daniel Gheti consideră ca o femeie are nevoie de siguranță, loialitate, respect și încredere. Tânărul nu visează la femeia perfectă, dar nici nu își dorește lângă el o persoană care să mimeze iubirea sau să joace teatru.

Cristina Mihaela Dorobantu, noua prezentatoare Kanal D

Rămâne de văzut dacă va găsi ceea ce caută la emisiunea fenomen de la Puterea Dragostei, al cărei sezon 3 a început pe data de 27 iulie. Aceasta poate fi urmărită de luni până vineri, în intervalele 11:00 -12:00 și 17:00-19:00, iar sâmbătă și duminică, în intervalele 16:00 -18:00 și 19:00-20:00.

Au avut loc schimbări importante la Puterea Dragostei. Andreea Mantea a fost înlocuită din funcția de prezentatoare, iar în locul său a venit Cristina Mihaela Dorobantu, care a devenit cunoscută publicului după ce a concurat în show-ul Bravo, ai stil!.

„Sunt foarte fericita sa fac parte din acest show extraordinar, Puterea Dragostei; sunt nerabdatoare sa ii cunosc pe concurenti, sa intru in atmosfera de la filmari. Va fi o provocare frumoasa pentru ca e vorba despre dragoste, despre oameni care isi cauta sufletul pereche. Sper sa le port noroc concurentilor!”, spune Cristina Mihaela Dorobantu, prezentatoarea Puterea Dragostei sezon 3.

„Merg cu inima deschisa in Turcia, abia astept sa ii cunosc pe concurenti si pe membrii echipei. Le doresc tuturor concurentilor mult noroc in aceasta experienta si cred ca cel mai important pentru ei va fi sa fie buni unii cu ceilalti si sa isi asculte inima. Sunt entuziasmata si fericita, ii invit pe telespectatori sa urmareasca in continuare acest show extraordinar. Puterea dragostei este uriasa!”, a mai spus Cristina Mihaela Dorobantu.