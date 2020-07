Puterea Dragostei, sezonul 3. Cine sunt noii concurenți de la Kanal D

Fanii sunt încântați, deoarece nici nu s-a terminat bine sezonul 2, că începe deja sezonul 3 al emisiunii fenomen Puterea Dragostei. Concurenții au fost aleși pe sprânceană și urmează să fie prezentați marți seara.

Cine sunt concurenții sezonului 3 al emisiunii Puterea Dragostei

Șapte fete și șapte băieți vor porni într-o aventură care s-ar putea să îi transforme din tineri fără obligații, în adulți responsabili și…căsătoriți. Trebuie menționat faptul că noul sezonul 3 al emisiunii Puterea Dragostei vine cu o nouă prezentatoare, care i-a luat locul Andreei Mantea. Este vorba despre Cristina Mihaela Dorobanțu, fostă concurentă „Bravo, ai stil!”.

Dar cine a câștigat sezonul 2? Ei bine, Livian și Bianca Comănici sunt câștigătorii sezonului 2 al emisiunii Puterea Dragostei. Tânărul din Cluj a afirmat la final că nu se aștepta deloc la un astfel de deznodământ. El va pleca acasă cu 10.000 de euro, la fel ca și câștigătoarea la feminin.

Așadar, iată cine sunt concurenții sezonului trei din Puterea Dragostei

Iată care sunt proaspeții concurenți ai emisiunii matrimoniale Puterea Dragostei! Adriana Carare are 23 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București.

Madalina Elena Astefanoai are 24 de ani, este din Iasi, dar locuieste in Italia. Este pasionata de biologie, a lucrat ca tehnician intr-un laborator de chimie si isi doreste sa urmeze cursurile unei Facultati de Criminalistica.

State Lavinia Cristina are 28 de ani, este din Bucuresti, iar apropiatii ii spun Mona. Este cosmetician, îi place sa calatoreasca și sa mearga la cinema. A fost casatorita, dar in prezent este divortata si are un copil in varsta de 8 ani.

Andrada Marina Raduta are 21 de ani, este din Targoviste, dar locuieste în Italia, unde lucrează ca hairstylist.

Alexandra Elena Ruse are 26 de ani, este din Constanța, iar prietenii îi spun Ale. Lucreaza ca Trader pe piața Forex.

Bacosca Bica Alexandra Mariana Elena are 26 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București. Este pasionata de social media, ca și sora ei mai mica din competiție, Adriana.

Dansatoare, muncitori în construcții și pasionați de criminalistică

Mariana Darilenco are 26 ani, este din Republica Moldova, dar locuieste în București. Alexandru Claudiu Laurentiu are 27 ani, este din Galați și este instructor de fitness. Andrei David are 25 de ani si este din Brașov. Este inginer în știința calculatoarelor, iar ca hobby practica dansul latino: salsa și bachata. Nicolas Dumitrescu are 23 de ani și este pasionat de muzica. Paul Daniel Gheti are 22 de ani și este din Turda.

Cristian Comanici are 22 de ani și este din Tecuci. A activat în mai multe domenii, printre care construcții, informatica, iar ultima ocupație a fost aceea de game tester. Este pasionat de lectura, documentare și jocuri video.

George Ilinca Constantin are 25 ani si vine din București. Este fotbalist, însă a fost nevoit sa stea departe de teren, din cauza unui accident pe care l-a suferit. Mihai Stanceanu are 20 de ani, este barman si locuieste de foarte mult timp in Germania, impreuna cu familia.

Emisiunea apreciată de foarte mulți tineri este difuzată de luni până vineri, în intervalele orare 11:00-12:00 si 17:00-19:00, și sâmbăta și duminica, în intervalele 16:00-18:00 si 19:00-20:00.