Cine este noul solist de la Linkin Park. Legendara trupă rock a urcat iar pe scenă, la 7 ani de la moartea lui Chester Bennington

Acum s-a aflat cine este noul solist de la legendara trupă rock Linkin Park, care a urcat din nou pe scenă, la 7 ani de la moartea solistului Chester Bennington. Se anunță un turneu mondial!

Cine este noul solist de la Linkin Park

Așadar, legendara trupă rock Linkin Park revine pe scenă, după 7 ani de la moartea solistului Chester Bennington. Trupa va începe un turneu internațional, dar promite și un nou album, în noiembrie, lansând o primă piesă alături de noul membru al trupei. Turneul va începe pe 11 septembrie la Kia Forum, din Los Angeles, SUA.

Mai mult, Linkin Park au dezvăluit numele noii soliste. Este vorba despre Emily Armstrong, venită de la trupa Dead Sara. Totodată, producătorul și compozitorul Colin Brittain este noul toboșar al formației. Citește și O mai știi pe Cristina Rus din trupa Blondy? A făcut furori în anii 2000 cu frumusețea ei. Cum arată acum, la 43 de ani FOTO

S-a sinucis ca bunul său prieten

Pe lângă turneu, cei de la Linkin Park au lansat prima piesă din ultimii șapte ani, „The Emptiness Machine”, piesă care a fost prezentată într-un livestream dedicat anunțului noului lor album, From Zero, care va fi lansat pe 15 noiembrie.

Turneul mondial From Zero va include concerte în orașe precum Los Angeles, New York, Hamburg, Londra, Seul și Bogota. Mike Shinoda, co-fondatorul trupei, a spus anterior că moartea lui Bennington a pus trupa față în față cu o decizie dificilă, dar revenirea pe scenă, într-o nouă formulă, demonstrează dorința rockerilor de a merge mai departe. Citește și Formația celebră din România care se relansează. Rupea topurile în anii 2000

Solistul trupei Linkin Park, Chester Bennington, s-a sinucis în 2017, chiar în ziua în care comemora ziua de naștere a bunului său prieten, Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, care se spânzurase cu câteva luni înainte. Și Chester Bennington a recurs la același gest necugetat, prin aceeași metodă, lăsându-și fanii în stare de șoc.