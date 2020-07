Cine este noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali crede că a dat lovitura

Echipa FCSB are de acum un nou antrenor în care Gigi Becali și-a pus toate speranțele. Cine este și ce spune cunoscutul afacerist de noua „achiziție”?

FCSB are un nou antrenor!

Noul antrenor al FCSB a fost prezentat oficial! Este vorba despre Toni Petrea, fostul secund al lui Laurentiu Reghemcampf la Al Wasl. Petrea vine în locul lui Bogdan Vintilă, după ce contractul său a fost suspendat pe data de 15 iulie. Altă schimbare pentru roși-albaștri vine și din partea preparatorului fizic – Thomas Neubert, care a mai lucrat la echipa lui Gigi Becali în perioada cuprinsă între 2012-2014 și 2016. Staff-ul este completat de Ovidiu Petre (analist), Horea Codorean (preparator fizic) şi Marius Popa (antrenor cu portarii). Recent, afaceristul a susținut că vor veni multe alte schimbări. De asemenea, a recunoscut unde a greșit până acum și ce lucruri a neglijat.

”O sa luam fundas central. La anul nu mai accept ca nu stiu ce. Am facut o prostie ca am neglijat competitia ca am jucat in cupele europene. Nu mai accept asta. Mai ales ca de la anul ori esti campion, ori esti zero. In fiecare an am avut cate un ghinion, deci multe lucruri din astea la mustata. Acum va fi altceva, ma voi ocupa eu personal. Nu mai vreau, dar trebuie sa ma ocup personal. Trebuie sa merg inainte de fiecare meci pentru ca nu se mai permite la anul sa nu luam campionatul. Echipa e usor debusolata, dar mie imi place ca jucam fotbal”, a mărtusit Becali.

Comunicatul oficial