Cine este noua iubită a lui Daniel Pancu. Fostul fotbalist îi face toate poftele

Daniel Pancu nu mai este singur! Cunoscutul fotbalist se încrede din nou în iubire, așa că acum se bucură de o nouă poveste de dragoste. Cine este noua iubită a sportivului?

Daniel Pancu și-a luat o iubită pretențioasă! Sportivul trăiește o poveste de dragoste alături de Andra Teodorescu, femeie care nu e deloc ușor de mulțumit, așa că acesta o lasă să-și facă toate mofturile.

Fostul fotbalist de la Rapid e în stare de orice pentru a sta alături de cea dragă inimii sale, așa că o însoțește la cumpărături, deși toată lumea știe că majoritatea bărbaților nu se dau în vânt după acest lucru.

După cum se poate vedea în imaginea din galerie surprisă de spywnews.ro, blondina nu e deloc ușor de mulțimit. Femeia s-a orientat spre cele mai scumpe magazine dintr-un centru comercial din Capitală, a zăbovit minute în șir la fiecare obiect vestimentar, ulterior nu s-a arătat aproape deloc încântată de niciuna. Cei doi amorezi sunt într-o relație de luni bune, iar lucrurile par extraordinare între aceștia.

Întâmplarea petrecută în anul 2008 este încă o surpriză pentru fanii sportului despre modul în care Giovanni Becali reușise pe vremea aceea să-l aducă la negocieri, cu toate că nu-și dorea transferul la roș-albaștri.

„A știut din start că, dacă îmi spune unde mergem, nu merg: «Mergem să ne întâlnim cu cineva! Cu cine? Bă, n-auzi că mergem să ne întâlnim cu cineva?». Era să fac și accident, mergeam în spatele lui, mergea cu vitează, cred că a trecut și pe un roșu. Prima dată, am crezut că ne întâlnim cu altcineva acolo. Nu mi-a dat prin cap că poate fi vorba despre Steaua, pentru a treia oară. Mulți spun că a fost ghinion când primești două goluri în prelungiri. Nu, e lipsă de valoare și e prostie! Am luat gol în minutul 90 cu Botoșani. Le-am spus toată săptămâna în vestiar ce au de făcut. Le-am mai spus că dacă nu sunt în stare să țină mingea în margine, într-un colț de teren, le-am spus atacanților, mai în glumă, mai în serios, să ia mingea în gură și dacă-i întreabă arbitrul unde este, să spună că nu știu. Așa m-am exprimat, dar nici așa nu am putut ține mingea”

