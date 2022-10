Cine este noua iubită a lui Daniel Onoriu. Pilotul român de raliuri a prezentat-o tuturor pe femeia de care s-a îndrăgostit

A venit din nou soarele pe strada lui Daniel Onoriu! Pilotul român a venit cu o veste incredibilă pentru fanii lui. Acesta mărturisea în urmă cu ceva timp că iubește din nou, iar acum și-a afișat în mod oficial statusul amoros. Bărbatul nu își ascunde noua parteneră de cei care îl urmăresc de ani buni. Cine este femeia care l-a făcut să creadă din nou în iubire? Sportivul a prezentat-o tuturor.

Daniel Onoriu a anunțat în urmă cu ceva timp faptul că are o nouă iubită. Sportivul nici nu a terminat bine relația cu fosta soție că deja i-a intrat în grații o altă femeie. Bărbatul nu s-a ferit să își asume relația și să mărturisească în fața tuturor că iubește din nou. Mai mult decât atât, pilotul a postat și o fotografie cu actuala parteneră pe rețelele de socializare.

De asemenea, el și-a schimbat statusul amoros în mod oficial. Actuala sa iubită este o fostă jurnalistă de la Național Tv. Aceasta a lucrat anterior la: Flux Tv, Evenimentul zilei, Alfa TV și la Tele7ABC. Bruneta a învățat la Liceul Teoretic C.A. Rosetti și mai apoi a urmat cursurile facultății Spiru Haret la secția Contabilitate și Informatică de gestiune.

Daniel Onoriu și noua iubită au ajuns în fața soției acestuia. Sportivul și Isabela și-au spus adio după șase ani de iubire, iar acum motociclistul se bucură de o nouă relație. Cei trei s-au văzut totuși la un supermarket la scurt timp după despărțire.

,,Acum două zile am fost într-un supermarket și la două minute, în spatele meu, în același magazin, apare Daniel cu actuala sa iubită. Nu am avut niciun sentiment, nici de furie, nici de nimic, mi-am văzut de cumpărăturile mele și am plecat. Nu a interacționat deloc cu mine.

Am auzit când i-a zis tipei respective ‘uite-o pe Isabela’ și ea tot trăgea de el și îi zicea ‘hai să mergem’. Știu că este o tipă din Canada de vreo 43-44 de ani, de vârsta lui. Vreau să mai spun și că după ce el a insistat să ne împăcam, la o săptămână distanță, s-a întâlnit cu ea.

Am auzit de la persoane care au fost în cercul nostru de prieteni că a dus-o deja în apartamentul unde am locuit noi doi, în patul nostru”, a povestit Isabela, pentru click.ro.