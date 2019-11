Cum arată mașina pe care Selly o conduce la 18 ani. E un bolid impresionant

Vitezomanu Gică și-a luat mașină…luxoasă, cu mulți cai putere. Vremurile s-au schimbat: se poartă exclusiv negru în materie de mașini și să fie pe opulență. Ce mașină și-a luat cunoscutul vlogger?

La doar 18 ani a reușit să devină deja una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online și nu numai și se poate bucura prematur de unele reușite la care ajung cu mult mai târziu alții. Andrei Șelaru este major și și-a îndeplinit una din visele multor adolescenți. Acesta și-a luat carnetul de conducere. Mai mult decât atât, tânărul a reușit să își cumpere și vehiculul mult dorit. Acesta sigur va întoarce capetele tuturor pe stradă cu noua mașină, doar vorbim despre un Mercedes. Din păcate pentru el, nu pare și una dintre cele mai înțelepte alegeri, pentru că genul acesta de vehicul este greu de manevrat pentru un începător în ale condusului. „Damn, hard work pays off 🖤 azi mi-am luat masina visurilor mele 🥰 mercedes cls 2019 450 4M ❤️urmeza niste vloguri tank 🥶🥶🥶”, a scris cunoscutul vlogger în josul fotografiilor cu acesta și bolidul de lux.

„Mașina visurilor mele arată superb. În sfârșit nu mai merg cu trenul, boșilor. După ani întregi de mers cu CFR-ul..e altceva, altceva”, le-a mai mărturisit adolescentul fanilor săi în story-uri.

„O întrebare la care nu o să răspund niciodată, știți foarte bine asta. Nu consider că e important și trebuie dezvăluit. Fiecare are informația asta și o ține pentru el? Ce salariu ai? Spun ca idee, nu are o relevanță atât de mare. Sigur, pe unii oameni i-ar putea ajuta, dar nu e un lucru pe care să îl auzi de la cineva.Pentru mine, banii nu sunt un scop, sunt un mijloc ca să fac lucruri. Deci, eu când mă uit pe un grafic și măsor niște numere, sunt abonați și views”

