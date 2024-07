Cine este Laura Ștefănuț, care a anunțat despărțirea de Vlad Voiculescu. De ce l-a părăsit, a spus totul pe internet

Scandal în familia europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu! Partenera și mama copilului său, Laura Ștefănuț, îl acuză pe acesta, într-un grup privat pe Facebook, că are cont secret pe platforma de dating Tinder, folosit pentru a o urmări. Prin urmare, cei doi s-au despărțit. Politicianul nu este căsătorit cu tânăra de 36 de ani, însă au o fetiță împreună și formau un cuplu de câțiva ani.

Laura Ștefănuț și Vlad Voiculescu și-au spus adio

Europarlamentarul Vlad Voiculescu (USR) a fost prins de iubita lui pe Tinder, platformă de dating foarte populară în România. Anunțul a fost făcut chiar de către Laura Ștefănuț pe un grup secret de Facebook, unde tânăra a scris că între timp s-a despărțit de politician. Cei doi urmau să plece în Belgia cu fetița lor de doi ani.

Relația dintre Vlad Voiculescu și Laura Ștefănuț s-a sfârșit în momentul în care aceasta a descoperit contul secret de Tinder al politicianului. Șatena a postat o fotografie cu contul fals al fostului său partener pe un grup privat de Facebook, cerându-le oamenilor să raporteze profilul cu identitate furată de Vlad Voiculescu (vezi GALERIA FOTO).

„Dacă dați peste acest profil, puteți să îl raportați lejer ca fals. Este al partenerului meu, mă rog, acum fostul partener, Vlad Voiculescu, în prezent europarlamentar USR”, a precizat Laura Ștefănuț pe rețelele sociale.

Reacția politicianului la acuzațiile iubitei sale

În mesajul ei, tânăra a relatat că se pregăteau să plece împreună în Belgia, dar și că eurodeputatul a încercat să vină cu o scuză „ciudată”. Și-ar fi făcut cont pe Tinder doar ca să o urmărească pe ea, deși Laura Ștefănuț susține că nu este înscrisă pe această platformă.

Pe de altă parte, europarlamentarul USR spune că nu a înșelat-o niciodată pe fosta lui parteneră și confirmă că nu mai formează un cuplu.

„Vă mulțumesc pentru că mi-ați scris. Apreciez că ați vrut să aflați punctul meu de vedere. Tot ce vă pot spune este că nu am înșelat-o niciodată pe mama copilului meu. De asemenea, vă pot confirma că Laura și cu mine nu mai formăm un cuplu. Îmi pare foarte rău că detaliile unui conflict de familie au ajuns în spațiul public, dar vă rog să acceptați că nu voi dialoga cu mama copilului meu prin intermediul presei, nici al social media. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Vlad Voiculescu pentru G4Media.

Cine este Laura Ștefănuț

Laura Ștefănuț a făcut 10 ani jurnalism, scriind pentru diverse publicații, începând cu postul de reporter la ziarul România Liberă și colaborând cu postul de televiziune germană ARD Studio Sudosteuropa Wien, și Digi 24, continuând cu publicațiile Casa Jurnalistului sau Decât o Revistă. Apoi s-a alăturat redacției Libertatea, unde a scris pe domeniul social.

De-a lungul carierei sale, fosta iubită a lui Vlad Voiculescu a publicat în presa internațională precum Reuters, a primit bursă în programul Balkan Fellowship for Journalistic Excellence 2015 și pentru cercetare în SUA (Professional Fellow 2013). De asemenea, tânăra a fost bursieră la Institute for Human Sciences (Viena).

În plus, Laura Ștefănuț a fost co-autoarea unor cărți și rapoarte pe tema mass-media, precum și membră a presei alternative din România. Ea s-a implicat și în alte proiecte, cum ar fi Think Outside the Box, Casa Jurnalistului și publicația Brrlog, iar în cadrul Galei Premiilor The Woman, a câștigat premiul The Woman Journalist of the Year.

În timpul relației cu Vlad Voiculescu, Laura Ștefănuț a decis facă un pas înapoi din investigațiile jurnalistice și să se limiteze la publicarea de opinii, oferind consultanță pentru campania politicianului, când acesta a candidat la Primărie.