Cine este Janni Alexandridis, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu. A gătit pentru Selena Gomez, Thomas Müller sau Lewis Hamilton

Cine este Janni Alexandridis, cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu din sezonul 12 Chefi la cuțite. A fost una dintre cele mai mari surprize ale acelei ediții, reușind să vină în fața juraților cu un preparat impresionant. Are o poveste de viață impresionantă, care i-a lăsat pe toți mască.

Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur din partea lui chef Florin Dumitrescu în ediția 10 a sezonului 12 Chefi la cuțite. A venit în fața juraților cu un preparat extrem de simplu, dar pe care l-a gătit perfect și cu mare atenție.

Rețeta lui cu ton a reușit să îi aducă un cuțit de aur de la Florin Dumitrescu. Deși își dorea să facă parte din echipa celorlalți Chefi, cel de-al treilea a profitat din plin când a auzit ce experiență are în bucătărie tânărul de doar 23 de ani.

Janni Alexandridis a primit șansa de a merge direct în etapa battle-urilor. Și-a povestit din plin povestea de viață și a reușit să îi impresioneze pe toți.

Janni Alexandridis are o experiență vastă în gătit, deși are doar 23 de ani. Gătește încă din copilărie și aceasta este mare sa pasiune, care l-a adus în fața celor mai mari celebrități din lume.

Este de profesie bucătar și cu asta se ocupă zi de zi. Are un restaurant împreună cu familia lui, încă de pe vremea când era doar un copil. În fiecare zi mergea acolo să vadă cum gătesc profesioniștii și așa a ajuns să se simtă în bucătărie exact ca acasă.

Janni Alexandridis are o poveste interesantă în spatele carierei sale. Și-a dorit de mic să gătească, iar tatăl său l-a inițiat în această artă, începând cu munca de jos, chestiile banale.

Și-a dorit să se perfecționeze și așa a ajuns să facă cursuri încă de la 16 ani. Timp de 3 ani a învățat, apoi a trecut direct la fapte.

„La vârsta de 16 ani am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. (…) Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar.

Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez. Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că ma reușit asta în viața”, a mărturisit concurentul.