A cerut-o în căsătorie la Chefi la Cuțite 2023 și a zis ”da”! Bucurie pentru Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu

O nouă zi, un nou episod din ”Chefi la Cuțite” difuzat de Antena 1. Dar, dacă până în această seară totul era doar despre mâncare, se pare că lucrurile s-au schimbat puțin, datorită unui concurent care a decis să-și ceară în căsătorie prietena chiar în platoul chefilor Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu.

Ca în fiecare seară de luni, Antena 1 difuzează un nou episod in ”Chefi la Cuțite”, și așa cum ne-am obișnuit, este vorba de rețete spectaculoase sau nu, realizate de viitori pretendenți la titlul de ”Chef”.

Totul stă în imaginația și talentul fiecăuri concurent de a folosi ingrediente pentru a crea un adevărat spectacol culinar jurizat de cei trei Chefi, Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu.

Dar, în acest episode de luni seara, Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu au avut parte și de o surpriză, mai puțin culinară, dar care le-a adus un zâmbet pe față.

În ediția a VIII-a a show-ului culinar a venit și Răzvan Mincă, care este și proprietarul unui restaurant din București.

În vârstă de 38 de ani, concurentul a decis să nu se complice prea tare, realizând un preparat extrem de simplu, iar ingredientele folosite au fost pe măsură, și anume taco cu greieri și guacamole.

La finalul degustării, Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu au decis să-i acorde și cuțitul care îl va duce mai departe, în uirmătoarea probă.

Dar momentul concurentului nu s-a terminat aici, iar surpriza a fost atât pentru cei trei Chefi, cât și pentru prietena acestuia, invitată în platou pentru a fi părtașă la jurizare.

Momentul cererii în căsătorie a adus bucurie pentru Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, dar mai ales pentru tânăra parteneră a concurentului Răzvan Mincă, care nu a stat prea mult pe gânduri, spunând da.

”În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea.

Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a mărturisit Răzvan Mincă după ce și-a cerut iubita în căsătorie.