Cine este iubitul lui Nadd Hu de la Chefi la cuțite. Imagini incendiare cu cei doi îndrăgostiți

Nadd Hu se numără printre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 12 Chefi la cuțite. Tânăra care face parte din echipa lui Cătălin Scărlărescu a făcut senzație încă din audiții și a uimit cu talentul în arta culinară. Iată cine este superbei influencerițe.

Nadd Hu a reușit să-i impresioneze pe jurați cu preparatul ei din preselecții, după care a demonstrat că își merită un loc în echipe, ea ajungând sub coordonarea Chef Scărlătescu.

Concurenta cu trăsături asiatice a demonstrat că locul ei este în competiția show-ului culinar, astfel că l-a convins pe chef că merită o tunică turcoaz. Ajunsă în următoarea etapă a emisiunii, ea a arătat din plin faptul că se pricepe la bucătărie.

În vârstă de 26 de ani, tânăra cu trăsături asiatice a devenit cunoscută după ce a prezentat o emisiune de muzică. Nadia, pe numele său real, este jumătate româncă, jumătate de origine chineză, dar trăiește de mică în România. Este creatoare de conținut, vloggeriță, și este urmărită de mii de persoane în mediul online.

Nadd Hu a terminat Liceul de muzică Dinu Lipatti, dar nu a ales să își continue studiile în domeniu. A luat lecții de canto și pian, după care s-a reorientat.

”M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică. Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu.

Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut.

Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut- și pe asta”, a povestit tânăra din echipa lui Cătălin Scărlătescu.