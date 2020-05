Iulia Albu este discretă atunci când vine vorba despre viața personală, însă povestea de dragoste dintre ea și iubitul ei, Mike, continuă. Fashion editorul a vorbit despre proiectele profesionale, dar și despre relația pe care o are cu bărbatul pe care îl iubește.

Cine este iubitul Iuliei Albu. Sunt împreună de patru ani

Vedeta a spus că urmează a se căsători, însă nu este decisă că vrea să împărtășească acest detaliu și cu publicul.

„În general eu vorbesc foarte puțin despre viața mea personală și aș vrea să păstrez anumite lucruri doar pentru mine și iubitul meu. Însă nu aș putea niciodată să stau lângă o persoană pe care să nu mi-o văd alături pe termen lung. Nu sunt genul de persoană publică care își schimbă logodnicul o dată pe an. Nu m-am văzut niciodată mireasă în sensul de femeie care are nevoie de confirmarea dată de cererea din partea unui bărbat. Da, mă voi recăsători însă nu am hotărât dacă acest eveniment va fi unul pe care-l voi împărtăși cu publicul sau îl voi păstra doar pentru mine. Ne dorim amândoi cel puțin încă un copil, însă n-aș spune că acesta este focusul nostru în acest moment.

Relația pe care o avem cu fostul meu soț este una… cordială și atât. Asta nu înseamnă că avem foarte mari divergențe, consider că între doi oameni care au împreună un copil este un gest de responsabilitate și de maturitate să existe o relație civilizată„, a precizat Iulia Albu pentru CIAO.RO.

A suferit două intervenții, iar una de înlăturare a unui chist ovarian

Iulia Albu a dezvăluit că în anul 2019 a suferit și două intervenții chirurgicale, una de înlăturare a unui chist ovarian.

„Am o singură operație estetică aceea de liposculptură a gleznelor. Nu am acid hialuronic în buze, nu am implant mamar și chiar dacă nu sunt vehement împotriva acestor intervenții, sunt cu siguranță pentru a păstra aspectul natural și consider că este un gest de responsabilitate din partea celor care apelează la ele să o facă în așa fel încât să nu mutileze aspirațiile estetice ale femeii moderne.

Anul acesta am suferit două intervenții, una de înlăturare a unui chist ovarian. Nu este o experiență plăcută, însă am ținut ca cititoarele mele să aibă ceva de învățat din experiența mea și din faptul că am fost victima unei diagnosticări greșite, motiv pentru care am și considerat necesar să public un articol pe iuliaalbu.com în legătură cu acest subiect și cu importanță celei de-a două opinii medicale. Consider că în România există foarte multă incompetență în medicină și de foarte multe ori această incompetență este acoperită conștiincios de relațiile potrivite„, a mai precizat vedeta pentru aceeași sursă.

De ceva vreme însă, Iulia Albu își împarte viața cu un bărbat stilat, manierat, foarte educat, după cum ea însăși recunoaște. Vedeta a ales să vorbească despre relația cu actualul ei iubit:

„Prima dată am remarcat că purta șosete extrem de colorate. A ajutat și faptul că este un bărbat extrem de cult și manierat. Și faptul că a studiat vioară clasică și, în general, faptul că zâmbesc cu adevărat doar atunci când mă ține în brațe.

În momentul întâlnirii noastre, cred că era singurul român care nu știa absolut nimic nici despre televiziunile din România, nici despre celebra mea găină. A fost puțin amuzant. Dar acesta a fost unul dintre lucrurile care m-au fascinat. Niciodată nu am agreat pupătorii de moaște mondene. Și nici catedralele dedicate lor.

Nu am fost niciodată ușor de cucerit. Cu siguranță am o personalitate care este „ușor de suportat doar de către un bărbat puternic. El se încadrează perfect în „Fișa postului. Cu succes chiar”, a mai declarat Iulia pentru Viva.ro.

”Poate sunt însărcinată!”

Recent, prezentă prin intermediul Internetului în studioul lui Cătălin Măruță, pentru a face cronica ținutelor afișate de vedete pe Internet, Iulia Albu a glumit pe seama decolteului mai îndrăzneț, care lasă loc de intrepretări. Întrebată dacă nu cumva îi este incomod respectivul item vestimentar, aceasta a replicat:

”Să știi că mă strânge puțin…în ultimul timp, pentru că am mâncat foarte mult mărar, se întâmplă ceva la nivelul pieptului. Sauuuu, poate sunt însărcinată!”, a declarat Iulia Albu.